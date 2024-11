Mercato : Gros transfert cet hiver, que doit faire le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en septembre 2023, Randal Kolo Muani ne s’est jamais imposé à la pointe de l’attaque parisienne. Recruté contre 90M€, le buteur de 25 ans se rapproche d’un départ comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité cette semaine. Selon vous, que doit faire le PSG cet hiver avec son numéro 23 ?

L’étau se resserre autour de Randal Kolo Muani. Pourtant auteur de bonnes entrées en jeu sur ces derniers matchs, l’attaquant de 25 ans voit son avenir au PSG s’effriter un peu plus chaque jour. Ce jeudi, le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu’en coulisses, un départ du numéro 23 se profilait pour cet hiver. Manchester United est notamment venu aux informations pour un potentiel prêt de l’international Français, qui comme l’a révélé Sky Germany ce samedi soir, souhaite de son côté s’imposer au PSG.

Vers un départ du PSG pour Randal Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani avait notamment confirmé cette volonté de se battre pour sa place au PSG au micro de Téléfoot dimanche dernier. « Partir ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à cela. Je veux continuer à travailler, de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même ». Le Français avait notamment reçu le soutien de son coéquipier Warren Zaïre-Emery : « Quand il vient avec les Bleus, il est content et heureux. Au club, il travaille, il fait les choses au quotidien. Je pense que les gens sont assez durs avec lui car franchement c'est un bon joueur. Et on le voit d'ailleurs à chaque fois en équipe de France », confiait le phénomène de 18 ans.

Quel choix de carrière pour le Français ?

Ainsi, plusieurs options existent pour Randal Kolo Muani. Cet hiver voire l’été prochain, l’attaquant pourrait être vendu, ce qui pourrait permettre au PSG de récupérer une partie des 90M€ investis en septembre 2023. Un prêt est également possible pour « RKM » cet hiver, qui pourrait se relancer chez les Red Devils en Premier League. Avant de revenir plus fort dans la capitale ? A suivre de près…

