De Zerbi snobé à l'étranger, l'OM jubile !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après son arrivée et alors qu’il semblait vouloir s’inscrire dans un projet de trois ans, Roberto De Zerbi est déjà annoncé sur le départ. En Italie, la presse envoie le coach de l’Olympique de Marseille vers plusieurs gros clubs de Serie A, avec notamment l’AC Milan et la Juventus.

Une petite saison et puis s’en va ? Très gros coup de l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi pourrait déjà plier bagages pour retrouver la Serie A. Et les pistes ne manquent pas, puisque deux des plus prestigieux clubs italiens lui feraient les yeux doux !

De Zerbi prêt à quitter l’OM pour la Juve ?

Voilà plusieurs jours déjà que son nom est évoqué du côté de l’AC Milan, son club formateur lorsqu’il n’était qu’un très jeune joueur. Mais Roberto De Zerbi semble également être dragué par la Juventus, qui en aurait déjà marre de Thiago Motta. La lourde défaite face à l’Atalanta de dimanche dernier (0-4), aurait poussé les dirigeants à prendre une décision importante et l’ancien du PSG, pourrait donc laisser sa place au coach de l’OM dans les prochains mois.

Bonucci ne pense pas du tout à lui !

Certains pensent toutefois que la Juventus doit avoir d’autres priorités, avec notamment l’ancien de la maison Antonio Conte, qui évolue actuellement au Napoli. « Ça dépend de ce que veulent les dirigeants. S'ils veulent gagner maintenant, il faut prendre Antonio Conte » a déclaré l’ancien défenseur bianconero Leonardo Bonucci, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. « Sinon, donnez à Thiago Motta et Giuntoli le temps de créer les bases pour retrouver la victoire, un projet a besoin de temps pour décoller ». A noter que pour remplacer Mottan du côté de Turin on penserait également à Gian Piero Gasperini, autre ancien bianconero qui a fait des miracles ces dernières années sur le banc de l’Atalanta.