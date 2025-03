De Zerbi prêt à trahir l’OM, la bombe venue d’Italie

Axel Cornic

Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Roberto De Zerbi a décidé l’été dernier de signer pour l’Olympique de Marseille, avec un contrat jusqu’en juin 2026. Mais il pourrait vraisemblablement déjà claquer la porte, puisque la presse italienne l’annonce du côté de la Juventus ou encore du côté de l’AC Mila, son club formateur lorsqu’il n’était qu’un très jeune joueur.

C’est un mariage qui en a surpris plus d’un. Après une saison catastrophique, qui s’est soldée par aucune qualification européenne, l’OM était destiné à une période de crise. Mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi à attirer l’un des entraineurs les plus suivis de sa génération avec Roberto De Zerbi, ce qui a totalement relancé l’engouement autour du club.

De Zerbi prêt à filer à l’AC Milan

Mais voilà que seulement quelques mois après sa signature, l’ancien de Brighton et de Sassuolo pourrait déjà faire ses valises ! La presse italienne annonce en effet que De Zerbi serait dans le viseur de plusieurs gros clubs de Serie A, notamment l’AC Milan. L’été dernier déjà, les Rossoneri l’avaient approché, avant de finalement choisir Paulo Fonseca. Mediaset nous apprend d’ailleurs que le contact avec Zlatan Ibrahimovic n’aurait jamais été coupé et que le coach de 45 ans serait prêt à claquer la porte de l’OM, pour embrasser le projet milanais.

Le cauchemar pour l’OM

Un départ si précipité ferait tache pour l’OM, qui avait planifié un projet de trois ans avec son nouvel entraineur. Et la situation serait encore plus gênante pour Roberto De Zerbi, surtout pour ses différentes sorties au cours des derniers mois. « Je suis venu ici parce que je cherchais un environnement qui me fasse rêver et qui me donne la chair de poule » avait-il déclaré, au mois de février. « Quand tu crées une connexion de ce genre, ce n’est plus un travail. Avec Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes ».