Mercato : Nouvelle star au Paris FC, il lâche une confidence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant même l’annonce du rachat du club par la famille Arnault, le Paris FC a réalisé un gros coup l’été dernier en s’attachant les services de Maxime Lopez. Quatre ans après son départ de l’OM et au sortir d’une saison compliquée en prêt à la Fiorentina, le milieu de 26 ans ne se voyait pas rester à Sassuolo et voulait « rentrer à la maison ».

C’était l’une des grosses surprises du dernier mercato estival en France. Formé à l’OM et parti à Sassuolo en 2020, Maxime Lopez a fait le choix de revenir dans l’Hexagone, mais en Ligue 2, afin de s’engager avec le Paris FC. Un choix fort, d’autant plus qu’il a été fait avant l’annonce du rachat du club par la famille Arnault.

« Je n'avais pas envie de rester »

« Je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit, y compris les supporters. J'ai toujours tout donné sur le terrain et j'ai été désolé de recevoir des insultes quand les gens ont commencé à parler de mes adieux », a confié Maxime Lopez à Sky Italia, et la nomination de Fabio Grosso comme entraîneur de Sassuolo ne l’a pas fait changer d’avis. « Je n'avais pas envie de rester. J'ai dit à Fabio Grosso : “Tu es bon, je sais que tu me laisserais jouer. Mais je ne veux pas rester”. »

« Je n'ai pas reçu d'offres qui me semblaient intéressantes »

« Je me sens bien à Paris. Et cela vient de quelqu'un qui est né à Marseille (rires). Après une saison compliquée à la Fiorentina, je voulais rentrer à la maison. Certains ont été surpris que je décide de signer en Ligue 2. Mais la vérité, c'est que le marché des transferts a été difficile cet été. Je n'ai pas reçu d'offres qui me semblaient intéressantes », a expliqué Maxime Lopez. « Maintenant je suis à Paris, il y a un projet important que j'ai apprécié. J'ai d'ailleurs signé avant même l'annonce d'Arnault. Nous sommes un peu comme Sassuolo aujourd'hui, en Serie B mais avec beaucoup de joueurs A. »