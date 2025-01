F1 - Red Bull : L’erreur fatale qui va faire fuir Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a décidé de quitter Red Bull pour s'engager avec Aston Martin, Adrian Newey a justifié son départ et n'a pas manqué de critiquer la gestion de son ancienne équipe. L'ingénieur de 66 ans estime que l'écurie autrichienne aurait dû réagir plus vite pour améliorer sa monoplace dès 2023. Une erreur qui a eu pour conséquence de voir McLaren et Ferrari rattraper leur retard, et qui pourrait surtout avoir un impact sur l'avenir de Max Verstappen.

C'est l'une des pertes majeures de Red Bull. En effet, Adrian Newey a quitté l'écurie autrichienne au sein de laquelle il avait dessiné toutes les monoplaces depuis 2004, pour s'engager avec Aston Martin. Un choix très fort que l'ingénieur britannique justifie notamment par le fait que Red Bull n'a pas pris au sérieux les récents problèmes entrevues sur la monoplace. Dès 2023, Sergio Pérez avait pourtant averti que la voiture était moins performante et plus difficile à conduire. Mais le Mexicain n'avait pas été écouté puisque dans le même temps, Max Verstappen continuait à empiler les victoires. Red Bull a donc fait la sourde oreille, sans jamais se remettre en question, ce qui a conduit à la perte du titre constructeur en 2024 face à McLaren. Pour Adrian Newey, l'équipe dirigée par Christian Horner ne va donc clairement pas dans le bon sens.

And the awards go to... @Max33Verstappen 🏆🏆



Max picked up International Racing Driver of the Year and Moment of the Year at yesterday's Autosport Awards 👏#F1 pic.twitter.com/IxSO6ZWULt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 30, 2025

Newey révèle une erreur de Verstappen

« Il est évident que McLaren en particulier ainsi que Ferrari ont bien développé leurs voitures et ont fait du très bon travail. Mais je pense que chez Red Bull, d'après ce que j'ai pu voir, la voiture 2024 et les toutes dernières phases de celle de 2023 commençaient, je dirais, à devenir plus difficiles à piloter. Bien sûr, Max pouvait le gérer. Ça ne lui convenait pas, mais il y arrivait, ce qui n'était pas le cas de Checo [Sergio Pérez]. C'est ainsi que nous avons commencé, au cours de l'année 2023, à constater une plus grande différence de performance entre Max et Checo », lâche-t-il dans une interview accordée à Auto Motor und Sport, avant de poursuivre.

Un danger pour l'avenir de Verstappen ?

« Cela s'est poursuivi pendant la première partie de l'année 2024, mais la voiture était encore assez rapide pour qu'il soit possible de composer avec. C'est quelque chose qui commençait à me préoccuper, mais qui ne semblait pas préoccuper beaucoup d'autres personnes au sein de l'organisation. D'après ce que je peux voir de l'extérieur, mais je ne sais pas, les gens de Red Bull - ce n'est pas une critique - je pense qu'ils ont simplement, peut-être par manque d'expérience, continué dans la même direction. Et le problème est devenu de plus en plus important, au point que même Max a eu du mal à piloter la voiture », ajoute Adrian Newey. Une annonce qui risque de faire parler puisque si jamais Red Bull n'est plus en mesure de se battre pour le titre, plusieurs clauses permettent à Max Verstappen de quitter l'équipe avant la fin de son contrat en 2028. Red Bull a donc peut-être commis une erreur fatale.