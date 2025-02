Kvaratskhelia - PSG : Une énorme perte est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour le Napoli, la perte de Kvicha Kvaratskhelia a été vécue comme une catastrophe aussi bien par Antonio Conte que par Giovanni Manna. Encore ce mercredi, le directeur sportif du club italien a regretté la volonté de l'ailier géorgien de 23 ans, nommé meilleur joueur de Serie A en 2023, de rejoindre le PSG cet hiver.

Le dernier mercato hivernal a été marqué par l’arrivée de Kvicha Kvaratskhelia au PSG pour un montant de 70M€. L’ailier géorgien avait fait part de ses envies d’ailleurs à ses supérieurs, qui n’ont pas su le retenir. Une énorme déception pour le Napoli d’Antonio Conte, qui a perdu l’une de ses pièces maîtresses.

La grosse déception du Napoli

Ce mercredi soir, Giovanni Manna en a remis une couche sur ce dossier Kvaratskhelia. Le responsable du Napoli a confirmé que le départ de l’international géorgien s’est fait à contre-coeur.

« Cela laisse certainement un air de regret »

« Cela laisse certainement un air de regret, perdre un joueur important en devenir n'est jamais facile. On en a beaucoup parlé, tout cela a aussi été très exploité, à mon avis. Cela me laisse l'envie d'être toujours prêt à rattraper les choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on est sûr d'avoir fait le bon choix » a lâché le directeur sportif du Napoli au cours d’un entretien accordé à Sky Sports.