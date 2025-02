PSG : Luis Enrique a une nouvelle équipe

Amadou Diawara

Lors de la première partie de saison, les joueurs du PSG peinaient à se montrer réalistes devant les buts adverses, surtout en Ligue des Champions. Depuis le début de l'année 2025, les hommes de Luis Enrique n'ont plus du tout ce problème de finition, bien au contraire. D'ailleurs, Pierre Ménès assure qu'un nouveau PSG a vu le jour depuis plusieurs semaines.

Le PSG s'est transformé. Lors des premiers mois de la saison, le club de la capitale était encore en rodage. D'ailleurs, les joueurs de Luis Enrique étaient presque maudit devant les buts adverses, ayant beaucoup de mal à marquer, surtout en Ligue des Champions. Désormais, le club de la capitale est clinique. Via Face à Pierrot, Pierre Ménès a affirmé qu'un nouveau PSG était né.

«C'est le nouveau PSG»

« Stade Briochin - PSG ? Le leader invaincu de Ligue 1 contre une N2, on se doutait bien que même s'il y allait y avoir une rotation importante dans l'effectif parisien, que cela n'allait pas suffire, et ça n'a pas suffi. Paris menait 2-0 à la mi-temps, et à enchainé les buts avec une constance intéressante en seconde période. C'est le nouveau PSG. Quand ils peuvent en mettre 7, ils en mettent 7, ils ne se relâchent pas parce qu'ils mènent 3-0 à l'heure de jeu en faisant tourner la balle, et en laissant presque l'initiative à l'adversaire », a assuré Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«Je m'emmerdais à voir les matchs du PSG»

« Gonçalo Ramos a mis 3 buts, Doué a été très intéressant, mais c'était contre une National 2, c'est évidemment pas le match le plus important du PSG dans les semaines qui arrivent, où l'esprit des Parisiens sera tourné vers Liverpool après la venue de Lille au Parc samedi ; mais bon, Paris semble dans un excellent état d'esprit, et surtout une excellente mentalité. C'est une équipe qui ne laisse rien passer, qui ne se relâche pas tactiquement, qui conserve son pressing, son replacement, et c'est devenu très intéressant. Je me souviens que je disais souvent en début de saison que je m'emmerdais à voir les matchs du PSG, eh bien qu'ils se rassurent, je ne m'emmerde plus du tout », a conclu Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot.