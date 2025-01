Hamilton-Ferrari : Les secrets d’un cliché sensationnel !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aussi fou que cela puisse paraitre, c’est désormais bel et bien officiel, Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. Le Britannique a quitté Mercedes pour piloter au sein de la Scuderia à compter de cette saison 2025. Une arrivée qui provoque un vent de folie en Formule 1 et on a notamment pu le voir avec le cliché publié par Ferrari pour annoncer l’arrivée du coéquipier de Charles Leclerc. Une photo de Lewis Hamilton dont les secrets ont été dévoilés.

Le 20 janvier dernier, Ferrari et Lewis Hamilon publiaient sur Instagram une photo exceptionnelle pour officialiser le début de leur collaboration. Et ça a été un véritable carton. En effet, aujourd’hui, ce cliché totalise plus de 5,6 millions de like. Sur les réseaux sociaux, cette photo a fait sensation. On peut alors y voir le Britannique en costume en train de poser devant une Ferrari ainsi qu’une maison aux volets rouges où flotte le drapeau de la Scuderia. Certains sont même allés jusqu’à imaginer les théories les plus folles, relevant notamment le fait qu’on pouvait voir 7 volets comme le nombre des titres de champion du monde de Lewis Hamilton ainsi qu’une porte comme pour symboliser le chemin pour le 8ème.

« Une réflexion commune entre l'entourage du pilote et nous »

Que se cache-t-il alors derrière cette photo de Lewis Hamilton pour ses débuts chez Ferrari ? Pour L’Equipe, Pedro Cebrian, en charge des réseaux sociaux de l’écurie italienne, s’est confié. Il a alors expliqué sur ce sujet : « L'idée était de construire cette excitation autour du nouveau couple de pilotes. Et d'en profiter pour s'ouvrir à une nouvelle audience. Enfin, nous voulions créer cette attente autour de l'arrivée de Lewis. (…) L’idée est venue d'une réflexion commune entre l'entourage du pilote et nous afin de mettre en avant au mieux les valeurs de la Scuderia à son arrivée. La maison d'Enzo, par son côté historique, reflétait parfaitement l'historique dans lequel nous voulions inscrire le récit. Il s'agissait de l'installer aussi au coeur de la marque ».

La folie sur Instagram

Sur les réseaux sociaux, ce cliché de Lewis Hamilton a été un véritable carton. Ferrari en a également profité pour gagner un grand nombre de nouveaux followers sur Instagram. Selon le quotidien sportif, la Scuderia compterait désormais près d’un million de nouveaux followers. La folie Lewis Hamilton est bel et bien réelle. La question est maintenant de savoir si ça va suivre lors des Grands Prix. On aura une première réponse le 16 mars prochain avec le premier rendez-vous de la saison en Australie.