Formule 1 : Lewis Hamilton victime d’un violent accident !

A 40 ans, Lewis Hamilton pilote désormais une Ferrari, lui qu’on pensait voir finir sa carrière chez Mercedes. Après avoir déchainé les fans en Italie pour ses premiers tours de piste avec sa nouvelle monoplace, le Britannique est actuellement du côté de Barcelone avec la Scuderia pour des essais d’avant-saison. Mais pour Hamilton, ça ne se serait pas si bien passé avec notamment un violent accident.

C’est le 16 mars prochain que le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison 2025 se déroulera. Le rendez-vous sera alors donné en Australie. D’ici là, les différents pilotes font leurs premiers essais dans cette nouvelle saison. Et c’est ainsi que tous les regards sont notamment tournés vers Ferrari et Lewis Hamilton. A 40 ans, le septuple champion du monde britannique a quitté Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Le début d’un nouveau chapitre pour Hamilton, qui a fait ses premiers tours au volant d’une Ferrari ces derniers jours. Et pour lui, les tests continuent avec notamment des essais actuellement du côté de Barcelone.

« Il est absolument indemne »

En Catalogne, Lewis Hamilton se serait fait une belle frayeur avec un accident ce mercredi lors d’une séance d’essais comme le rapporte RMC. En effet, au volant de sa Ferrari, le Britannique aurait perdu le contrôle et aurait alors fini par percuter les rails de sécurité du circuit de Barcelone. Mais visiblement, plus de peur que de mal pour Hamilton. « Il est absolument indemne », fait savoir une source proche de Ferrari pour l’AFP.

Des débuts idylliques chez Ferrari !

C’est donc un premier accroc pour Lewis Hamilton avec Ferrari alors que tout se passait à merveille jusqu’à présent. Après ses débuts avec la Scuderia, le Britannique faisait notamment savoir : « J’ai eu la chance de vivre de nombreuses premières dans ma carrière, du premier test à la première course, en passant par le podium, la victoire et le championnat. Je ne savais donc pas combien de premières j’aurais encore à vivre, mais conduire une Ferrari pour la première fois ce matin a été l’une des plus belles sensations de ma vie. Lorsque j’ai démarré la voiture et franchi la porte du garage, j’ai eu le plus grand des sourires. Cela m’a rappelé la toute première fois que j’ai testé une voiture de Formule 1, c’était un moment tellement excitant et spécial, et me voilà, presque vingt ans plus tard, en train de ressentir à nouveau ces émotions ».