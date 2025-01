F1 : C’est terminé pour Hamilton, l’annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari ne manque pas de faire parler. Il faut dire que cela fait désormais un an que tout le monde attend de voir le Britannique revêtir sa combinaison rouge. Mais les avis divergent concernant la capacité du septuple champion du monde à aller glaner un nouveau sacre. Pour Jeremy Clarkson, Lewis Hamilton est même désormais trop vieux et risque de se faire battre par Charles Leclerc.

Le moment tant attendu par tous les fans de Formule 1 a eu lieu la semaine dernière. Lewis Hamilton était effectivement présent à Maranello pour découvrir sa nouvelle équipe et monter pour la première fois dans une Ferrari. Les images ont fait le tour du monde. Il faut dire que depuis l'annonce de son transfert chez Ferrari il y a un an, tout le monde attendait de voir Lewis Hamilton revêtir sa tunique rouge. Par conséquent, les médias du monde entier étaient présents, et les Tifosi sont même arrivés très tôt pour apercevoir leur nouvelle idole. Un show impressionnant qui ne rassure toutefois pas Jeremy Clarkson. Célèbre fan de F1, l'ancien présentateur de Top Gear s'agace de la tournure des évènements et se demandent si Lewis Hamilton a rejoint Ferrari pour les bonnes raisons.

«Qu’est-ce que Lewis est devenu ? Un pilote ? Ou une superstar ?»

« On pourrait dire que Lewis Hamilton veut remporter un huitième championnat du monde avant de prendre sa retraite et qu’il a choisi Ferrari parce qu’il pense qu’ils auront la voiture la plus rapide cette année. Il n’a peut-être pas tort. Les rumeurs suggèrent qu’elle est en effet très rapide. Cependant, s’il est si désireux de remporter son huitième titre mondial, on pourrait imaginer qu’il serait arrivé à l’usine dès le premier jour, désireux de connaître les secrets de la voiture et de savoir comment il peut tirer le meilleur parti de son vaste arsenal d’astuces de course. Au lieu de cela, il est arrivé dans un SUV en costume-cravate et a posé pour des photos avant de parler aux fans, sous l’œil attentif d’un drone qui, heureusement, était là pour capturer le moment. Ensuite, il a visité le siège de l’équipe où, au ralenti, nous avons vu les ingénieurs en délire et les applaudissements. Et enfin, il est entré en piste, au volant d’une Ferrari de F1 vieille de trois ans. On m’a dit que sa nouvelle maison n’était pas proche du siège de l’équipe. C’est à Milan, et il ne se déplace même pas dans une Ferrari de route, préférant utiliser l’hélicoptère de Fiat. Cela m’a amené à me poser des questions. Qu’est-ce que Lewis est devenu ? Un pilote ? Ou une superstar ? Ce que je sais, c’est qu’il aura fort à faire pour battre son coéquipier Charles Leclerc, qui parle italien, connaît l’équipe, ne passe pas autant de temps à poser pour des photos et, grâce à une séance de tirs au but sur un seul tour, est considéré par beaucoup comme le pilote le plus rapide de tous. Peut-être que Lewis en est conscient. Et peut-être qu’il a signé pour Ferrari pour une raison différente – il sait qu’il a dépassé la fleur de l’âge et il ne voulait pas prendre sa retraite en n’ayant jamais piloté pour le joyau de la couronne du sport automobile », écrit-il dans sa chronique pour le journal The Sun, rapportée par F1Only.

«Il est désormais trop vieux»

Des propos qui font échos a ce qu'écrivait déjà Jeremy Clarkson en fin de saison dernière. Après la démonstration de Max Verstappen lors du Grand Prix du Brésil, l'ancien animateur s'interrogeait sur le vrai niveau de Lewis Hamilton qu'il estime trop vieux pour prétendre à un huitième titre de champion du monde : « Nous avons appris deux choses importantes lors du Grand Prix du week-end dernier au Brésil. Tout d’abord, Max Verstappen est l’un des plus grands pilotes de tous les temps. Il est peut-être même le plus grand pilote que nous ayons jamais vu. Et deuxièmement, Lewis Hamilton n’est plus dans la fleur de l’âge. Il a blâmé sa voiture lors de sa séance de qualification, mais son coéquipier, George Russell, était sur la première ligne. Bien sûr, il est possible qu’en raison du passage de Lewis chez Ferrari l’année prochaine, l’équipe rebondisse. Mais cela semble peu probable. Il est bien plus probable qu’il soit désormais trop vieux ». Une annonce qui ne va pas rassurer les fans de F1. Reste désormais à savoir si à 40 ans Lewis Hamilton est vraiment fini pour la Formule 1.