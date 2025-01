F1 - Hamilton : Mercedes se lance un grand «défi»

Pierrick Levallet

Une nouvelle ère va débuter en F1 en 2025. Lewis Hamilton a changé d’équipe, après plus d’une décennie chez Mercedes. Le septuple champion du monde a signé chez Ferrari et accompagnera donc Charles Leclerc pour la saison à venir. L’écurie allemande, elle, va devoir se préparer à la saison 2025 sans la grande expérience du pilote de 40 ans. Toto Wolff a d’ailleurs indiqué qu’il comptait également relever un grand challenge pour 2026 sans Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 ? Un bouleversement qui fait parler ! Sainz vers Williams, qui va en tirer profit ? 🏎️ https://t.co/ltuSEfLtwW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

Mercedes se lance un challenge pour 2026

« Je ne souffre pas de maux d’estomac. C’est un défi très intéressant. Vous devez faire votre travail aussi bien que possible à tous les niveaux. Un bon moteur seul ne nous mènera nulle part. McLaren l’aura aussi. Ensuite, nous devons les battre sur le châssis. Nous n’avons nulle part où nous cacher » a ainsi confié le patron de chez Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only.

«Je sais que signer avec Ferrari était la bonne décision»

Reste maintenant à voir si l’écurie allemande arrivera à revenir au sommet de la F1 malgré le départ de Lewis Hamilton. « En fin de compte, chaque nouvelle opportunité est un acte de foi. Aucun d’entre nous ne peut prédire l’avenir, donc changer d’emploi ou, dans mon cas, d’équipe, comporte toujours un certain niveau de risque. Mais je pense qu’il y a plus de risques à rester dans un endroit où l’on se sent bien et à se reposer sur ses lauriers. Je sais que signer avec Ferrari était la bonne décision pour moi et que cela me donnerait le défi dont j’avais besoin » a d’ailleurs expliqué le nouveau pilote de Ferrari récemment.