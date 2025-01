F1 - Ferrari : L’accusation surprise sur le transfert d’Hamilton !

Pierrick Levallet

Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’équipe. Le Britannique épaulera Charles Leclerc chez Ferrari lors de la saison à venir. Le septuple champion du monde a d’ailleurs été accueilli avec joie au sein de la Scuderia. Jacky Ickx s’est toutefois permis une accusation inattendue sur son transfert.

Ferrari a signé Hamilton «probablement pour des raisons de marketing» ?

« Carlos Sainz s’est très bien débrouillé chez Ferrari. Ferrari a été tenté de signer Hamilton, probablement pour des raisons de marketing, et probablement parce que Lewis voulait une nouvelle expérience et inclure Ferrari dans son histoire. Nous verrons bien. [...] Lewis est sept fois champion du monde et les étoiles se sont alignées pour lui. Lorsqu’il est parti chez Mercedes, il est revenu au sommet avec une bonne voiture » a d’abord lancé l’ancien pilote belge dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Le premier dans le sport automobile à s’impliquer dans les réseaux sociaux»

« Mais il ne faut pas oublier que Lewis est une personnalité : il détient tous les records, mais il est aussi le premier que j’ai vu dans le sport automobile à s’impliquer dans les réseaux sociaux. Et il n’a pas eu peur de le faire et a lancé de multiples activités pour les enfants. Et il fera encore plus pour l’Afrique à l’avenir, croyez-moi. Comprenez-vous ce que j’essaie de vous expliquer quand je dis qu’il y a beaucoup d’aspects qui comptent en F1 ? » a ensuite ajouté Jacky Ickx. Si Lewis Hamilton entend bien évidemment essayer d’aller décrocher sa huitième couronne mondiale, Ferrari compterait également sur lui pour développer la marque.