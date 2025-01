F1 - Ferrari : Hamilton hallucine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lewis Hamilton n’a pas caché son immense bonheur après avoir pris place pour la toute première fois au volant d’une monoplace Ferrari. Et le septuple champion du monde britannique, qui a rejoint la Scuderia après avoir quitté Mercedes cet hiver, qualifie déjà cette expérience d'« incroyable ».

Nouveau challenge pour Lewis Hamilton chez Ferrari, et nouvelles sensations ! Le pilote britannique a bouclé 30 tours du circuit de Fiorano mercredi au volant de sa nouvelle monoplace, dans des conditions climatiques relativement compliquées puisqu'il faisait froid et humide. D'ailleurs, une séquence diffusée sur les réseaux sociaux montre la réaction à chaud d'Hamilton après cette première expérience au volant d’une F1 rouge. Et la star semble déjà emballée...

« Wow, c’était incroyable »

Dans cette vidéo qui dure environ une minute et qui a été postée sur Instagram, le nouvel ingénieur de course de Lewis Hamilton, Riccardo Adami, lui demande un Radio check afin de recueillir ses premières sensations. Et le Britannique, qui semble bluffé par l'expérience, répond avec un certain engouement : « Wow, whew ! Hehe… Wow, c’était incroyable », lâche Hamilton.

« Une nouvelle ère dans l’histoire »

D'ailleurs, dans une précédente déclaration, Hamilton n'avait pas caché ses ambitions XXL à l'aube de ce nouveau challenge avec Ferrari : « Il y a des jours dont on se souvient pour toujours et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, est l’un de ces jours. J’ai eu la chance de réaliser des choses dans ma carrière que je n’aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi a toujours gardé ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle ère dans l’histoire de cette équipe emblématique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble », avait déclaré Hamilton la semaine dernière, après sa première visite à Maranello.