F1 : Lewis Hamilton victime d'un surprenant problème ?

Jean de Teyssière

Kevin Magnussen ne sera pas en Formule 1 en 2025. Il sera en endurance IMSA et il en a profité pour évoquer certains problèmes, comme avec les monoplaces à effet de sol. Mais il n’est pas le seul à avoir eu ce souci puisqu’il révèle que Lewis Hamilton avait également le même souci.

Lewis Hamilton a débuté sa nouvelle vie en rouge. Il a effectué ses premiers tours de piste au volant d'une Ferrari. Reste à savoir s'il aura une monoplace compétitive, pour lui permettre de remporter un huitième titre de champion du monde...

Those first seat fit moments in red 🔴 pic.twitter.com/Fyk3r7oFD1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 25, 2025

«Lewis a du mal à exploiter les F1 à effet de sol»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Kevin Magnussen évoque le talon d’Achille de Lewis Hamilton : « Je suis un pilote très agressif, qui était bon au freinage, comme Lewis et Daniel, mais tous les trois, nous avons eu du mal à exploiter cela et à briller dans ces F1 à effet de sol. Selon moi, il y a un lien entre nos problèmes respectifs. C’est difficile, car je ne peux pas approfondir les données et les analyser en tant que telles, mais j’ai pu voir ces tendances avec les données GPS et les divers outils que nous avons pour étudier nos rivaux. Et j’ai été curieux de voir si je pouvais trouver des similitudes. Et il semble que les pilotes qui ont cette façon particulière de conduire, comme nous, semblent avoir plus de mal que les autres. »

«Il est clair que Lewis a des difficultés»

« Je pense qu’il est clair que Lewis a des difficultés, poursuit Magnussen. Il a été excellent dans toutes les voitures différentes qu’il a pilotées. Avant la Formule 1, il était également excellent. Ces voitures sont très particulières. La F1 à effet de sol est très particulière dans le sens où elle n’aime pas vraiment freiner et tourner en même temps. Pour résumer, vous devez souvent adopter des trajectoires en V et non en U. Ce n’est pas mon style, ni celui de Daniel ou Lewis. » Espérons pour lui que Ferrari ne lui offrira pas une F1 avec cette particularité.