F1 - Verstappen : Red Bull, la terrible chute ?

Arnaud De Kanel

Max Verstappen et Red Bull ont pris l'habitude de dominer la Formule 1 depuis quatre saisons mais tout s'est resserré en 2024. McLaren est revenue dans les débats et a même ôté le titre constructeurs à la formation autrichienne. Pour Emerson Fittipaldi, l'écurie britannique pourrait même ravir le titre à Verstappen par l'intermédiaire de Lando Norris ou Oscar Piastri.

«McLaren peut gagner le championnat du monde avec Lando ou Oscar»

« Je pense que McLaren est la grande favorite. Ce n'est pas parce que je suis un gars de McLaren, mais si vous regardez la moyenne des performances de l’année dernière, McLaren a toujours été au niveau. Red Bull a commencé à être perdue, ils ont des hauts et des bas. Ils sont un peu perdus, et je pense que McLaren est très régulière. À mon avis, McLaren peut gagner le championnat du monde avec Lando ou Oscar. Lando, c’est sûr, est beaucoup plus expérimenté. Ce sera intéressant. Je pense que McLaren, à mon avis, peut gagner le championnat du monde avec Lando ou Oscar », a déclaré Emerson Fittipaldi pour TalkSport. Le Brésilien aimerait également que Lewis Hamilton performe avec Ferrari.

«Ce serait fantastique pour le sport automobile»

« Lewis, c’est une année de transition pour lui. Avec toute sa sagesse, toute son expérience au sein de Ferrari, cela va certainement aider Ferrari, mais cela prend du temps, peut-être six mois. Mais ce serait formidable de voir Lewis et Ferrari réaliser de bonnes performances. Ce serait fantastique pour le sport automobile », a ajouté Emerson Fittipaldi. Max Verstappen est prévenu.