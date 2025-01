F1 : Verstappen a sauvé Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a de nouveau brillé, dans une saison 2024 plutôt mitigée pour Red Bull. Pas aidée par les piètres performances de Sergio Perez, la formation autrichienne a pu compter sur l’expérience de son leader néerlandais dans les moments compliqués, comme l’a récemment révélé Christian Horner.

La saison 2024 a été compliquée pour Red Bull. Si les premiers mois auront été largement dominés par l’écurie autrichienne et par Max Verstappen, la formation de Christian Horner a subi quelques déconvenues en seconde partie de saison, et a notamment vu les écuries rivales comme McLaren, Ferrari, et même Mercedes, lui passer devant. Auprès de Planet F1, le directeur de Red Bull est d’ailleurs revenu sur l’importance de Max Verstappen dans les périodes de trouble vécues en 2024.

« Max a vraiment élevé son niveau »

« À ce moment-là, vous dépendez beaucoup du feedback de votre pilote, car lorsque vos outils ne correspondent plus et ne font plus sens, le capteur le plus fiable que vous avez, c’est le pilote. Et c’est là que Max a vraiment élevé son niveau. Il a passé énormément de temps avec les ingénieurs pour fournir son retour, qui n’était pas toujours aligné avec certains de nos outils, mais c’est son feedback que nous avons choisi de suivre, et cela a permis de dénouer certains des problèmes », a ainsi révélé Horner à propos de Verstappen.

« À partir d’Imola, la vie a commencé à devenir plus compliquée »

« Nous avons commencé la saison de manière incroyablement forte avec des doublés lors des deux premières courses, des pole positions, et des victoires dans les sprints avec 20 secondes d’avance en Chine, et ainsi de suite. Puis, je dirais, à partir d’Imola, la vie a commencé à devenir plus compliquée. Miami a certainement été un tournant. Nous aurions encore dû gagner la course à Miami sans la Safety Car », a ensuite confié le directeur de Red Bull, qui a terminé troisième au championnat des constructeurs.