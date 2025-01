F1 - «Une sacrée raclée» : L'humiliation sera totale pour Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 40 ans, Lewis Hamilton se lance dans le dernier défi de sa carrière, à savoir remporter un huitième titre de champion du monde chez Ferrari qui court derrière un sacre depuis 2007. Mais le Britannique en est-il capable ? C'est la question qui agite le paddock. Et Martin Brundle n'est pas très optimiste pour le Britannique.

Cette saison, Lewis Hamilton se lance peut-être dans le plus grand défi de sa carrière. Déjà septuple champion du monde, le Britannique va essayer de décrocher un huitième sacre qui le mettrait seul au panthéon de la Formule 1 devant Michael Schumacher. Et il tentera d'accomplir cet exploit avec Ferrari, ce qui rendrait la performance encore plus légendaire. Mais réussir un tel exploit du haut de ses 40 ans ne sera pas chose aisée, surtout face à un Charles Leclerc qui connaît parfaitement la Scuderia. Ancien pilote de F1, et désormais consultant et commentateur des Grands Prix pour Sky Sports, Martin Brundle craint d'ailleurs une humiliation pour Lewis Hamilton.

The first lap in a Ferrari is nothing short of amazing pic.twitter.com/Y5D3Q5O0F5 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 24, 2025

«Il n'y a pas d'excuses»

« Il doit utiliser son expérience. Il n'y a pas d'excuses à ce niveau. Même les débutants [n'ont pas d'excuses], mais eux, on peut leur donner une demi-saison au maximum pour qu'ils se ressaisissent. Pour quelqu'un comme Lewis, on s'attend à ce qu'en deux ou trois courses, il ait maîtrisé son environnement et la voiture », lâche l'ancien pilote dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.

«Il risque de prendre une sacrée raclée. Vraiment»

« Il ne faut jamais sous-estimer Lewis Hamilton, mais Charles Leclerc est rapide, cela ne fait aucun doute. Et il a un peu arrêté d'avoir des accidents, parce qu'il avait l'habitude de se surmener dans la voiture et de toucher le mur un peu trop souvent. Mais Charles est devenu un vrai champion, et [Hamilton] risque de prendre une sacrée raclée. Vraiment », ajoute Martin Brundle.