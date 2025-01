F1 - Ferrari : Hamilton déballe tout après son départ de Mercedes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après six titres de champion du monde obtenus au sein de l’écurie allemande, Lewis Hamilton a décidé de quitter Mercedes afin de s’engager chez Ferrari. Un rêve s’est concrétisé pour la légende britannique de 40 ans, qui a récemment confié que cette décision pouvait clairement être considérée comme très risquée.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton a fait un choix très fort. Le Britannique a décidé de quitter Mercedes pour Ferrari, afin de réaliser son rêve de piloter un jour une monoplace de la Scuderia. Désormais, « King Lewis » va former un duo passionnant avec Charles Leclerc au sein de l’écurie italienne, même si ce choix de carrière comportait quelques risques pour le pilote âgé de 40 ans.

F1 - Hamilton : Il annonce du lourd pour Ferrari ! https://t.co/VryqwjvF50 pic.twitter.com/R5ucDqo3m2 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« Je sais que signer avec Ferrari était la bonne décision pour moi »

« En fin de compte, chaque nouvelle opportunité est un acte de foi. Aucun d’entre nous ne peut prédire l’avenir, donc changer d’emploi ou, dans mon cas, d’équipe, comporte toujours un certain niveau de risque. Mais je pense qu’il y a plus de risques à rester dans un endroit où l’on se sent bien et à se reposer sur ses lauriers. Je sais que signer avec Ferrari était la bonne décision pour moi et que cela me donnerait le défi dont j’avais besoin », a ainsi confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Je considère chaque saison de Formule 1 comme un nouveau chapitre »

« Il y a tant de personnes incroyables dans l’équipe avec lesquelles j’ai hâte de travailler, et j’ai une confiance totale dans le fait que nous allons réaliser de grandes choses ensemble. Je considère chaque saison de Formule 1 comme un nouveau chapitre. Même les années où j’ai gagné des courses, des trophées et des championnats, je sais que rien n’est garanti pour la saison à venir. Mon approche consiste à travailler dur chaque jour pour m’assurer qu’à mon retour dans la voiture, je ne suis pas seulement aussi bon que la saison précédente, mais meilleur. C’est cet état d’esprit et le fait de faire continuellement des progrès, qu’ils soient grands ou petits, qui m’ont poussé à accomplir plus que ce que je n’aurais jamais cru possible », conclut Hamilton.