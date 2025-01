F1 : Alpine annonce quatre nouveaux pilotes, Gasly est en danger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, Alpine a annoncé l'arrivée de quatre nouveaux pilotes dans la foulée du départ d'Esteban Ocon. Jack Doohan a d'abord été nommé aux côtés de Pierre Gasly, mais ce n'est pas tout. Franco Colapinto a signé comme troisième pilote aux côtés de Paul Aron et Ryo Hirakawa. Oliver Oakes re connaît d'ailleurs qu'il prépare l'avenir. Une mauvaise nouvelle pour Gasly ?

Alpine a mené une petite révolution en fin de saison. En effet, l'écurie française s'est séparée d'Esteban Ocon, écarté pour la dernière course de la saison, et remplacé par Jack Doohan, son successeur pour 2025. Le duo Gasly-Doohan est donc officialisé pour cette année, et pourtant, Alpine a continué à recruter des pilotes. Le premier d'entre eux, Paul Aron, a été, nommé troisième pilote. Jusque-là, rien d'exceptionnel, d'autant plus qu'il fait partie de l'académie Alpine. Cependant, l'équipe française a enchaîné les officialisations, avec celle Ryo Hirakawa, qui sera sur la piste lors de la première séance d'essais libres à Suzuka, son GP à domicile. Mais l'annonce qui a fait le plus parler est celle de Franco Colapinto. L'Argentin a fait des débuts très remarqués chez Williams en 2024 et était même pressenti pour remplacer Sergio Pérez chez Red Bull. Par conséquent, la signature de Colapinto est clairement une menace pour Doohan. Alpine a désormais six pilotes pour deux baquets, et Oliver Oakes, patron de l'équipe, assure que cela lui permet de préparer le futur. Pas rassurant pour les deux titulaires.

Alpine met la pression sur Gasly

« Ça a été un peu sévère à l’égard de Jack, à cause de certaines choses écrites par les guerriers du clavier, et il aura sa chance l’année prochaine. Je pense que l’intention n’est pas de lui mettre la pression. C’est vraiment pour donner à l’équipe des options pour l’avenir. Et pour moi, la F1, c’est une question de faibles écarts. Il y a beaucoup de gens qui dépendent d’un pilote chaque week-end, et nous devons nous assurer que nous avons les meilleurs pilotes dans la voiture de course, pas seulement aujourd’hui, mais aussi à l’avenir. Je pense que Franco a fait une excellente première impression avec Williams. Il est clair qu’il a probablement essayé d’en faire un peu trop à la fin », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Il est difficile en F1 de planifier ce qui va se passer et les pilotes que vous allez avoir dans la voiture»

« Il est difficile de déterminer la part qui revient à la situation dans laquelle il se trouvait, à savoir qu’il n’avait pas de siège confirmé et qu’il essayait d’en faire trop, et la part qui revient à un compromis sur les pièces de la voiture. Mais je pense que l’essentiel est qu’il a fait une forte impression avec la vitesse qu’il a montrée. Pour nous, c’est formidable d’avoir cette liste de deux jeunes pilotes, Paul et Franco, qui attendent dans les coulisses. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de 2025 ; 2026 et 2027 arriveront rapidement, et il est difficile en F1 de planifier ce qui va se passer et les pilotes que vous allez avoir dans la voiture. Cela permet à chacun d’être honnête quant à ses performances et nous donne des options », ajoute Oliver Oakes. Pierre Gasly appréciera.