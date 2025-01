F1 : Verstappen prêt à tout plaquer, la prédiction de Red Bull !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen a encore de belles années devant lui. A 27 ans, le Néerlandais dispose par ailleurs d’un contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull. Il n’empêche que l’avenir du pilote fait l’objectif de nombreuses rumeurs, que ce soit à propos d’un départ vers une autre écurie ou bien d’un arrêt total de la Formule 1. Red Bull en a dit plus sur les plans de Verstappen.

Encore loin des 7 titres de champion du monde de Lewis Hamilton et Michael Schumacher, Max Verstappen est tout de même déjà entré dans l’histoire de la Formule 1. Sacré à 4 reprises, le Néerlandais peut ajouter plusieurs couronnes dans les années à venir. A 27 ans, le pilote Red Bull a encore le temps, d’autant qu’il dispose d’un contrat allant jusqu’en 2028. Mais Verstappen ira-t-il jusqu’au bout de cet engagement ? Si on parle d’un possible départ vers une autre écurie, il pourrait également décider de tout arrêter.

« Il ne se voit pas comme Fernando ou Lewis »

Verra-t-on alors encore Max Verstappen longtemps en Formule 1 ? Christian Horner, dirigeant de Red Bull, a évoqué le sujet. Dans des propos rapportés par NextGen Auto, il a confié concernant l’avenir du Néerlandais : « Honnêtement, Max est un homme à part et d’après les conversations que j’ai eues, il est clair qu’il ne se voit pas comme Fernando ou Lewis et qu’il ne veut pas rester dans le sport pour les 15 prochaines. Il a des intérêts en dehors de la Formule 1. Il aime conduire des voitures de GT, il aime conduire des simulateurs, il aime conduire des prototypes et il y a certaines choses pour lesquelles il est très vieux jeu à bien des égards. Le bruit et le cirque qui entourent la Formule 1 ne lui conviennent pas, et tant qu’il éprouve du plaisir à faire ce qu’il fait, il le fera ».

« Dès que ce plaisir s’estompe, il s’en va faire autre chose »

« Dès que ce plaisir diminuera, il aura la force de caractère et la personnalité pour dire « Vous savez quoi, je vais aller piloter des GT l’année prochaine ». Il est unique en ce sens que la Formule 1 ne le définit pas, il l’apprécie et l’aime, mais dès que ce plaisir s’estompe, il s’en va faire autre chose. Nous sommes très reconnaissants qu’il soit notre pilote, et nous espérons que cela restera le cas pendant de nombreuses années, au moins jusqu’en 2028, mais personne n’a de boule de cristal », a-t-il ajouté sur Verstappen.