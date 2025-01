F1 - Hamilton-Ferrari : L’incroyable boulette à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, le jour tant attendu par la plupart des fans de Formule 1 a eu lieu. En effet, Lewis Hamilton est apparu pour la première fois dans sa combinaison rouge, et au volant de sa nouvelle Ferrari. Un évènement commenté dans le monde entier, y compris lors du JT de TF1. Avec une petite boulette au passage.

Le grand moment a enfin eu lieu. Il y a tout juste un an, Ferrari annonçait la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Un transfert évidemment légendaire qui réunit l'un des plus grands pilotes de l'histoire et l'écurie la plus mythique de la F1. Néanmoins, l'attente a été longue, mais elle a pris fin ce mercredi. Sur le circuit de Fiorano à Maranello, Lewis Hamilton est effectivement apparu avec sa combinaison rouge et au volant de sa nouvelle monoplace Ferrari.

Pendant ce temps là sur TF1 on nous explique que Lewis Hamilton roule dans un ‘monospace’ Ferrari



La SF-23 est si lente que ça ? 😭#F1 pic.twitter.com/THzRRnOcFX — Off Track (@OffTrack_FR) January 23, 2025

Hamilton au volant d'un «monospace» Ferrari

Un évènement qui a fait le tour du monde et qui a donc été commenté dans tous les pays. Même le JT de TF1 y a consacré une petit reportage sur lequel on découvre Lewis Hamilton effectuer ses premières tours de roue en Rouge. Cependant, l'engouement était peut-être trop important pour la journaliste qui pose sa voix sur ce reportage, puisqu'elle explique que le septuple champion du monde a pris place dans son «monospace» Ferrari. Un lapsus amusant bien que Lewis Hamilton attendra surement que sa monoplace aille un peu plus vite qu'un monospace en 2025. Sinon, la saison sera très longue.

Hamilton déjà en plein rêve

Quoi qu'il en soit, Lewis Hamilton a savouré ses débuts chez Ferrari : « J’ai eu la chance de vivre de nombreuses premières dans ma carrière, du premier test à la première course, en passant par le podium, la victoire et le championnat. Je ne savais donc pas combien de premières j’aurais encore à vivre, mais conduire une Ferrari pour la première fois ce matin a été l’une des plus belles sensations de ma vie. Lorsque j’ai démarré la voiture et franchi la porte du garage, j’ai eu le plus grand des sourires. Cela m’a rappelé la toute première fois que j’ai testé une voiture de Formule 1, c’était un moment tellement excitant et spécial, et me voilà, presque vingt ans plus tard, en train de ressentir à nouveau ces émotions ». Le septuple champion du monde est donc déjà en plein rêve après avoir découvert sa nouvelle... monoplace.