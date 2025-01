F1 - Hamilton : L'histoire d'amour est déjà terminée avec cette star d’Hollywood ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on parle beaucoup de Lewis Hamilton actuellement pour ses grands débuts avec Ferrari, dernièrement, le Britannique s’est retrouvé au coeur des rubrique people concernant une potentielle idylle avec l’actrice Sofia Vergara. Mais voilà qu’entre les deux, ça ne devrait pas aller plus loin. La raison a d'ailleurs été dévoilée.

Les histoires d’amour de Lewis Hamilton ont souvent fait du bruit au cours des dernières années. Bien évidemment, le couple formé par le Britannique et Nicole Scherzinger, ancienne des Pussycat Dolls, a été au centre de l’attention pendant un moment. Alors que les deux célébrités ont fini par se séparer, les romanes de Lewis Hamilton ont continué ensuite de faire le bonheur des médias people. Il a ainsi été question d'une relation avec Skakira et il y a quelques jours, c’est un rendez-vous entre Lewis Hamilton et Sofia Vergara, star d’Hollywood, qui a fait du bruit sur les réseaux.

FIRST TIME IN RED pic.twitter.com/mW0LRQHNEU — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 21, 2025

Une différence d’âge qui pose problème ?

Aurait-on assisté à la naissance du couple Lewis Hamilton-Sofia Vergara ? Pas sûr. Visiblement, entre les deux, ça ne devrait pas aller plus loin que cela. En effet, selon les informations de Page Six, le pilote Ferrari (40 ans) et l’actrice colombienne (52 ans) estimeraient que leur différence d’âge serait un frein à leur relation. « Elle pense qu’il y a une trop grande différence d’âge. Même lui pense qu’elle recherche quelque chose d’autre chez un homme », explique une source à propos de la relation entre Lewis Hamilton et Sofia Vergara.

« Il y a des jours dont on se souvient pour toujours »

Aujourd’hui, ce sont davantage les débuts de Lewis Hamilton avec Ferrari qui font parler. A 40 ans, le Britannique entame un nouveau chapitre de sa carrière en Formule 1. A ce propos, il expliquait notamment récemment : « Il y a des jours dont on se souvient pour toujours et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, est l’un de ces jours. J’ai eu la chance de réaliser dans ma carrière des choses que je n’aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi s’est toujours accrochée à ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle ère dans l’histoire de cette équipe emblématique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble ».