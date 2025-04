«Impossible» : Le PSG le laisse bouche bée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a officiellement décroché son 13e titre de champion de France après une victoire contre Angers. Cette saison, sous la direction de Luis Enrique, les Parisiens ont dominé la Ligue 1 comme rarement. Bixente Lizarazu a salué ce parcours exceptionnel sur TF1, soulignant l'impossibilité pour les autres équipes de les suivre.

Il n’y avait plus de suspense depuis longtemps mais c’est officiel depuis samedi, le PSG est sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire après sa victoire contre Angers (1-0) au Parc des Princes. Cette saison, l’équipe de Luis Enrique a surclassé la Ligue 1 comme rarement auparavant, au point d’avoir aujourd’hui comme objectif de poursuivre sa série d’invincibilité jusqu’à l’ultime journée.

« C’est impossible de les suivre »

Dans l’émission Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu s’est montré dithyrambique au moment d’évoquer ce nouveau sacre du PSG. « Clairement, ils ont marché sur la Ligue 1 dans des proportions énormes, avec une maîtrise totale. C’est impossible de les suivre, bravo à eux. Félicitations », a confié le champion du monde 1998 sur TF1.

« On est motivés à l’idée de terminer la saison en étant invaincus »

Malgré le titre acquis, Luis Enrique n’entend pas se relâcher pour les six dernières journées de Ligue 1 : « On a gagné le titre en avril, ce qui implique une performance de haut niveau. On a atteint l’objectif mais on a encore des matchs à jouer, des matchs importants, déjà parce que ça peut influer sur les autres équipes mais aussi parce qu’on est motivés à l’idée de terminer la saison en étant invaincus. Personne ne l’a fait en France. On veut le faire. D’autant que ça nous aiderait pour la Ligue des champions et pour la finale de Coupe de France. »