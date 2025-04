OM : «Pas avec moi», il balance sur De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La tension monte à l'Olympique de Marseille avec une semaine tumultueuse marquée des tensions internes après la défaite à Reims. Alors que Roberto De Zerbi a défendu son approche exigeante en conférence de presse, Bixente Lizarazu s'interroge sur l'impact de ce management passionné et lance un avertissement pour la suite.

La semaine a été très agitée dans la cité phocéenne. Alors que l’OM a subi une défaite humiliante le week-end dernier sur la pelouse de Reims, le ton est montré entre certains joueurs et Roberto De Zerbi, qui a du mal à digérer la mauvaise passe de son équipe. « J’ai très mal vécu cette semaine comme tout le monde. Je vais parler clairement de ce qui a été écrit. Je suis la personne qui apprécie le plus ses joueurs et qui leur veut le plus de bien. J’ai la responsabilité de tirer le meilleur d’eux, s’est-il justifié ce vendredi en conférence de presse. Après, quand on a perdu certains matchs sans donner le maximum, je m’énerve et je prends des décisions, mais toujours pour le bien du club, toujours en étant éduqué. Les choses qui se sont passées cette semaine sont normales, ça arrive dans tous les clubs. À Marseille, ça sort, ailleurs non. Dimanche, Pablo était là pendant la réunion et m’a toujours soutenu comme Medhi (Benatia). Les joueurs eux-mêmes, Rabiot, Hojbjerg, Greenwood, Bennacer, qui n’aiment pas beaucoup parler, sont venus me parler et m’ont montré qu’ils étaient liés ».

« Il faut faire attention de ne pas perdre son équipe »

Le management parfois musclé de Roberto De Zerbi est-il le bon pour permettre à l’OM d’aller décrocher la Ligue des champions ? Bixente Lizarazu se montre perplexe avant le match entre le club phocéen et Toulouse. « Pas avec moi. J’aime bien De Zerbi, mais c’est sûr que son attitude très sanguine, dans le contexte, je ne sais pas si ça aide, a confié le champion du monde 1998 dans Téléfoot. Il y a eu la défaite à Auxerre avec Longoria qui avait pété les plombs. Marseille, ce soir, peut faire un très bon coup, mais il faut un petit peu de sang froid, un peu de calme. Je ne pense pas que ce soit utile d’en rajouter. Est-ce qu’il a besoin de réveiller certains joueurs ? Oui, certains joueurs ont besoin d’être réveillés, mais il faut faire attention de ne pas perdre son équipe ».

« Je ne parle et ne flirte avec aucune équipe »

Le contexte actuel a relancé les spéculations autour de l’avenir de Roberto De Zerbi, cité comme l’une des priorités de l’AC Milan pour la saison prochaine. Vendredi, l’Italien a profité de son passage face à la presse pour faire le point sur son avenir : « Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Personne ne m'a appelé, aucune équipe. Comme je l'ai toujours fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe, a-t-il indiqué. J’aime être au centre des polémiques, ce genre de journée me donne envie de rester 4, 5 ans à l’OM. Je pense être du bon côté ».