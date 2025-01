F1 - Hamilton : Sa relation avec une femme qui va bouleverser Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, Lewis Hamilton annonçait une rupture qui allait changer sa carrière sportive. En effet, le septuple champion du monde officialisait la fin de son association avec Angela Cullen, sa préparatrice physique depuis 2017. Mais le Britannique, qui entame une nouvelle ère chez Ferrari, pourrait collaborer à nouveau avec Angela Cullen. Une relation importante qui pourrait bien parfaitement lancer sa carrière avec la Scuderia.

C'était attendu, Lewis Hamilton a enfin enfilé sa nouvelle combinaison rouge pour effectuer ses premiers tours de roue au volant de la Ferrari. C'était sur le circuit de Fiorano en Italie, au lendemain de son arrivée en Italie. Sur les réseaux sociaux, le septuple champion du monde a posé avec sa nouvelle tenue, tout en précisant qu'il revenait à son casque jaune légendaire.

Lewis Hamilton va retrouver Angela Cullen

Lewis Hamilton a donc lancé sa carrière chez Ferrari, et il ne devrait pas être seule ! En effet, le septuple champion du monde va collaborer à nouveau avec Angela Cullen, sa célèbre préparatrice physique avec laquelle il a collaboré entre 2017 et 2022. Elle était donc de tous les succès du pilote britannique chez Mercedes, et leur relation avait donc pris fin au début de la saison 2023. Une grande nouvelle pour Ferrari puisque Lewis Hamilton n'a jamais caché l'importance d'Angela Cullen dans sa réussite. « Nous sommes coincés l’un avec l’autre, malheureusement, ou heureusement ! Nous avons traversé des moments difficiles. Je suis reconnaissant que notre relation soit aussi bonne qu’elle l’est. Nous avons probablement eu l’une des relations les plus longues, je dirais, dans le sport. Je lui suis incroyablement reconnaissant, je l’aime beaucoup », confiait d'ailleurs le pilote britannique au sujet de sa physio.

«Nous sommes toujours très proches»

Dithyrambique au sujet d'Angela Cullen, Lewis Hamilton ne tarissait pas d'éloges à son égard : « Les gens ne le comprendront certainement pas, naturellement, car ils le voient de loin, mais elle a été l’une des meilleures choses qui me soient arrivées dans ma vie. J’ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens… et c’est la femme la plus travailleuse que je côtoie. Elle est concentrée, désintéressée et elle rend mes week-ends paisibles. Chaque jour, je me réveille, quelle que soit l’heure, elle est juste positive, jamais un seul jour elle n’a été négative, donc c’est très, très important. Je pense que c’est important dans la vie de mettre des gens positifs autour de soi. Vous ne pouvez pas évoluer avec des poids morts, vous ne pouvez pas évoluer avec des gens qui ne vous inspirent pas à être meilleur et qui ne vous élèvent pas lorsque vous êtes à terre. Vous devez être entouré de personnes qui peuvent le faire pour vous, et elle en fait partie. Angela et moi nous entendons toujours bien. Nous sommes toujours très proches et nous nous envoyons des SMS tous les jours. Elle me soutient et je la soutiens. Je suis tellement reconnaissant de l’avoir eue avec moi dans cette aventure. Elle est l’une de mes amies les plus proches et elle continue de l’être ». Alors qu'Angela Cullen accompagnait Marcus Armstrong en IndyCar ces dernières années, elle sera donc de retour auprès de Lewis Hamilton en 2025. Une excellente nouvelle pour Ferrari.