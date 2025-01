F1 - Ferrari : Il dénonce un «gros problème» avec Hamilton !

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 sera le début d’une nouvelle ère chez Ferrari. Après plus de dix ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a fait le choix de changer d’équipe. Le septuple champion du monde épaulera Charles Leclerc au sein de la Scuderia désormais. Mais le pilote de 40 ans n’est plus au sommet de son art, ce qui pourrait finir par être un sérieux problème.

Lewis Hamilton démarre un nouveau chapitre de sa carrière. Après plus d’une décennie chez Mercedes, le septuple champion du monde a décidé de rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le pilote de 40 ans a d’ailleurs fait ses premiers pas à Maranello ce lundi. Au sein de la Scuderia, on estime que l’expérience du Britannique sera fortement bénéfique à l’équipe. Mais Lewis Hamilton n’est plus vraiment au sommet de son art. Et cela pourrait finir par devenir un problème chez Ferrari.

Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 ? Un bouleversement qui fait parler ! Sainz vers Williams, qui va en tirer profit ? 🏎️ https://t.co/ltuSEfLtwW — le10sport (@le10sport) December 30, 2024

«Impossible de commenter pourquoi il n’est pas performant à 100 %»

« Je vais vous dire, j’ai pris ma retraite en 2001 et, en cette année 2001, j’ai commencé à perdre le fil. Parfois, j’étais très rapide. Parfois, je n’étais pas là. J’ai perdu deux ou trois dixièmes et ces deux ou trois dixièmes sont un gros, gros problème. Alors, à ce moment-là, j’ai décidé de dire à l’équipe : ’Merci, cela a été une expérience incroyable et le voyage de ma carrière et de ma vie en Formule 1, mais maintenant, pour moi, il est temps de partir’. Il est impossible de commenter ce qui se passe avec Lewis, ni ce qui se passe dans son esprit, ni ce qui se passe en ce moment, ni pourquoi il n’est pas performant à 100 %. Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cela - c’est Lewis, mais c’était mon histoire » a ainsi confié Mika Häkkinen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Hamilton réalise son «rêve» chez Ferrari

En attendant, Lewis Hamilton ne cache pas sa joie d’avoir rejoint Ferrari. L’ancien de chez Mercedes a d’ailleurs hâte de démarrer ce nouveau chapitre de sa carrière. « J’ai eu la chance de réaliser dans ma carrière des choses que je n’aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi s’est toujours accrochée à ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle ère dans l’histoire de cette équipe emblématique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble » a-t-il notamment confié après son premier jour à Maranello.