F1 - Ferrari : Hamilton réalise son «rêve» et exulte !

Pierrick Levallet

Après plus d’une décennie passée chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’air en F1. En 2025, le pilote de 40 ans épaulera Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde a d’ailleurs fait ses premiers pas au sein de la Scuderia puisqu’il a débarqué à Maranello ce lundi. Et le Britannique a avoué avoir réalisé l’un de ses plus grands rêves.

Une page s'est tournée en F1. Après plus de 10 ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’équipe. Pour la saison à venir, le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Le pilote de 40 ans a d’ailleurs fait ses premiers pas au sein de la Scuderia puisqu’il a débarqué à Maranello, le camp de base de l’écurie italienne, ce lundi. À cette occasion, Lewis Hamilton a avoué avoir réalisé l’un de ses plus grands rêves.

«Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui»

« Il y a des jours dont on se souvient pour toujours et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, est l’un de ces jours. J’ai eu la chance de réaliser dans ma carrière des choses que je n’aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi s’est toujours accrochée à ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui. Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle ère dans l’histoire de cette équipe emblématique, et j’ai hâte de voir quelle histoire nous allons écrire ensemble » a confié le nouveau pilote de Ferrari sur Instagram et dans des propos rapportés par F1 Only.

Hamilton «peut transmettre beaucoup de choses» à Ferrari

Reste maintenant à voir si l’aventure de Lewis Hamilton au sein de la Scuderia sera couronnée de succès. Benedetto Vigna estime en tout cas que le Britannique peut rapidement devenir un atout majeur pour l’écurie italienne. « Un gars qui a gagné sept titres peut transmettre beaucoup de choses. Quand j’en parle à Fred [Vasseur, patron de Ferrari], il souligne sa capacité à donner des conseils techniques, mais pas seulement. Il a un grand désir de changement, il n’a pas peur » a notamment lancé le PDG de chez Ferrari.