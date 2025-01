La Formule 1 va débarquer en Afrique ?

Arnaud De Kanel

La Formule 1 est une discipline en plein essor et pour attirer encore plus de fans, les organisateurs ne cessent de refaire le calendrier en remplaçant mais aussi en ajoutant des courses. Le Grand Prix de France en a d'ailleurs fais les frais et ce lundi, les rumeurs vont bon train concernant un retour de la catégorie reine sur le continent africain, 32 ans après son dernier passage.

La Formule 1 est une discipline qui s'exporte à l'international mais un continent est pour le moment privé du spectacle. Il s'agit de l'Afrique qui n'a plus accueilli un Grand Prix depuis celui d'Afrique du Sud en 1993. Ainsi, le gouvernement sud-africain a lancé un appel d'offres qui pourrait déboucher sur le retour de la F1 en Afrique dès 2026.

L'Afrique du Sud veut accueillir la F1

Le gouvernement sud-africain passe à l'offensive pour ramener la Formule 1 sur son territoire. Via son ministère des Sports, des Arts et de la Culture (DCAS), un appel d'offres officiel a été lancé pour identifier les candidats potentiels capables d'organiser un Grand Prix. La date butoir pour soumettre les propositions est fixée à la fin du mois de janvier. Ce document stratégique, récemment publié, ouvre la porte à un retour tant attendu de la F1 en Afrique du Sud, avec une première épreuve envisagée dès 2026 ou 2027. Cette initiative marque une étape significative dans les ambitions du pays de renouer avec le prestigieux championnat, plus de trois décennies après la dernière course disputée à Kyalami en 1993.

Le Rwanda également dans la course

« Le promoteur choisi doit posséder l'expertise et le soutien gouvernemental nécessaires pour orchestrer un événement sportif et de divertissement exceptionnel de classe mondiale. Ce promoteur doit démontrer son expérience dans l'organisation d'événements majeurs, dans le développement de modèles économiques durables pour de tels événements et dans l'exploitation d'opportunités commerciales dans les domaines de la billetterie, du sponsoring et de l'hôtellerie. En outre, il doit présenter une vision globale du Grand Prix qui ne se contente pas de répondre aux exigences rigoureuses de la Formule 1, mais qui les dépasse », est-il précisé dans le document publié par le DCAS. A noter que le Rwanda figure aussi parmi les candidats à l'organisation d'un Grand Prix sur le continent africain.