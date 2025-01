F1 - Hamilton : Ferrari jubile après le transfert du siècle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la Formule 1 chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de concourir sous les couleurs de Ferrari en 2025. Le pilote britannique, qui vient de fêter ses 40 ans, n'a pas encore envie de prendre sa retraite et dans la célèbre écurie italienne, tout le monde semble ravi par l'arrivée de ce grand champion.

Vainqueur de deux courses en 2024, Lewis Hamilton a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs pilotes de la planète malgré son âge. Le pilote britannique peut encore s'illustrer au plus haut niveau chez Ferrari et beaucoup croient en ses chances de bien figurer aux côtés de Charles Leclerc. Benedetto Vigna, directeur exécutif de l'écurie italienne, a déjà hâte du début de la saison 2025.

« Avec Charles et Lewis, nous allons nous amuser »

A la lutte pour les différents titres de champion du monde cette année, l'écurie Ferrari a fini par être devancée avec les honneurs. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont chacun réussi à s'imposer et on s'imagine réaliser la même chose avec Lewis Hamilton. « Il y a de l’excitation, un grand désir de commencer, de faire face aux tests. Le changement est toujours important et Hamilton s’est remis dans le bain. J’ai adoré lire son message sur Linkedin en début d’année, un message fort pour ne pas perdre espoir dans tous les domaines. Avec lui et Charles, nous allons nous amuser » dit Benedetto Vigna dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Hamilton prêt au combat

En marquant à jamais l'histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton pourra apporter son expérience et ses grandes qualités au service de Ferrari. Le pilote britannique effectuera bientôt ses premiers essais avec la célèbre équipe italienne. « Un gars qui a gagné sept titres peut apporter tellement de choses. Si je parle à Fred [Vasseur], il souligne sa capacité à donner des conseils techniques, mais pas seulement. Il a un grand désir de changement, il n’a pas peur. À 40 ans, il s’est remis dans le bain. Il a embrassé une culture différente à bien des égards, par rapport à la culture anglo-saxonne » affirme Benedetto Vigna.