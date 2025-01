F1 : Hamilton, Schumacher... Verstappen prépare un coup légendaire !

Pierrick Levallet

Malgré une saison 2024 plutôt mitigée, Max Verstappen a décroché son quatrième titre consécutif en F1. Le Néerlandais entend d’ailleurs poursuivre sa série en 2025. Red Bull devra donc lui fournir une voiture compétitive pour lui permettre de défendre sa couronne. Jacques Villeneuve estime d’ailleurs que le pilote de 27 ans a tout pour rejoindre Lewis Hamilton et Michael Schumacher dans l’histoire de la F1.

«J’espère juste que nous serons compétitifs»

« J’aimerais gagner, oui, mais il ne s’agit pas pour moi d’avoir un objectif de cinq titres consécutifs ou d’un nombre total de victoires. Mais je suis dans une équipe qui, selon moi, est capable de remporter ces championnats, et je suis très excité par ce que nous allons proposer pour 2025. J’espère que ce sera une F1 assez rapide. Je sais que lorsqu’elle sera assez rapide, je ferai le reste, mais j’espère juste que nous serons compétitifs. Que nous soyons de retour là-haut et que nous puissions vivre beaucoup de moments incroyables ensemble » a-t-il récemment confié.

Verstappen «sera toujours là pour gagner un championnat»

Max Verstappen pourrait d’ailleurs être amené à réaliser un coup absolument légendaire. Jacques Villeneuve estime que le pilote de Red Bull a les capacités pour rejoindre Michael Schumacher et Lewis Hamilton dans l’histoire de la F1. « Max a définitivement ce qu’il faut pour égaler les titres de Michael et Lewis. Max est toujours affamé et compétitif et vise toujours la victoire. Il ne se laisse pas abattre. Dans la bonne situation, il sera toujours là pour gagner un championnat » a d’abord expliqué l’ancien pilote passé par Williams et Renault dans des propos rapportés par NextGen-Auto. « Prenez Schumacher, il aurait pu en avoir trois au lieu de sept. Mais il aurait pu en avoir encore plus. Parfois, c’est serré et il y a quelques pilotes qui n’ont pas le nombre de championnats qu’ils méritaient probablement avec leur talent. Max a remporté tous les championnats qu’il aurait pu gagner. Il n’en a pas manqué un jusqu’à présent » a-t-il ensuite ajouté. À suivre...