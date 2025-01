F1 : La retraite pour Verstappen, l’annonce hallucinante !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sacré pour la quatrième fois consécutive à 27 ans, Max Verstappen est parti pour écrire les plus belles pages de l'histoire de la Formule 1. Mais le Néerlandais a souvent pris la parole pour dire qu'il ne s'éterniserait pas sur les circuits du monde entier jusqu'à un âge tardif, comme Lewis Hamilton. D'ailleurs, Nico Rosberg pense qu'il pourrait même faire une annonce surprenante avant la fin de son contrat actuel.

En devenant le meilleur pilote du monde, Max Verstappen a réussi à enchaîner les succès et semble être en mesure de pouvoir un jour battre tous les records de la Formule 1. Il lui faudra concourir encore quelques années avec la même réussite et c'est une chose qui pourrait ne pas se produire. Si de grands champions n'hésitent pas à aller au-delà des 40 ans aujourd'hui, ce ne sera visiblement pas le cas de Verstappen. Pour Nico Rosberg, qui a pris sa retraite au moment de gagner son titre en 2016, le Néerlandais pourrait l'imiter.

Verstappen bientôt à la retraite ?

Sous contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2028, Max Verstappen aura le même âge que Nico Rosberg quand il a décidé d'arrêter (31 ans). Le pilote néerlandais pourrait suivre la même voie d'après l'Allemand. « C’est possible de voir Max partir avant, comme je l’ai fait. Max a déjà accompli tant de choses malgré son jeune âge. L’intensité de la Formule 1 laisse une trace, à la fois mentalement et physiquement. S’il sent qu’il a accompli ce qu’il s’était fixé comme objectif et qu’il veut autre chose de la vie, je comprendrais son choix » explique-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Verstappen ne va pas dépasser Hamilton ?

En prenant le meilleur sur Lewis Hamilton en 2021, Max Verstappen a lancé son ère de domination presque sans partage. S'il a été un peu bousculé en 2024, le Néerlandais peut espérer encore enchaîner les victoires et se rapprocher des records. Mais il n'a peut-être pas les mêmes ambitions que son homologue britannique par exemple. « Lewis est lui animé par un profond amour pour le sport et par le désir de repousser sans cesse ses limites. Un changement comme celui auquel il est confronté cette année, courir pour Ferrari, peut raviver la passion. Lewis est déjà une légende, il n’aurait rien à prouver, mais son choix montre la faim d’un homme qui veut continuer à grandir, à la fois en tant que pilote et en tant que personne » analyse Nico Rosberg à propos de son ancien coéquipier chez Mercedes.