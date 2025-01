F1 : La prédiction qui va faire halluciner Fernando Alonso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines du début de la saison 2025, Fernando Alonso se prépare à une année probablement délicate avant la révolution de 2026 sous l'impulsion d'Adrian Newey. D'ailleurs, invité à faire ses prédictions pour la prochaine saison, Jacques Villeneuve pense même qu'Aston Martin sera la grande déception de 2025. Pas de quoi rassurer le double champion du monde espagnol.

La saison 2025 débutera le 16 mars prochain à Melbourne en Australie. Les écuries ont donc deux mois pour peaufiner les derniers réglages, mais alors que cette nouvelle saison n'impose pas de bouleversements majeurs au niveau du règlement, la hiérarchie ne devrait pas beaucoup évoluer. Ainsi, McLaren et Ferrari seront probablement les deux équipes à battre sans oublier Max Verstappen, toujours intraitable même si sa monoplace l'est moins. En revanche, les autres écuries pourraient se tourner vers 2026, année qui verra une énorme révolution sur les moteurs notamment. C'est la raison pour laquelle Jacques Villeneuve pense qu'Aston Martin sera la grande déception de 2025. Un coup dur pour Fernando Alonso.

🗣️ "F1 drivers aren't athletes"



Meanwhile, Fernando Alonso is casually working on *this* neck in the off-season 😳#F1 pic.twitter.com/O8hIXFc3mO — Formula 1 (@F1) January 13, 2025

«Aston Martin sera la plus grande déception de 2025»

« Je dirais qu’Aston Martin sera la plus grande déception de 2025, non pas parce qu’ils feront du mauvais travail, mais parce que les gens s’attendent à ce qu’ils commencent à gagner avec Adrian Newey. Mais il n’a pas encore eu le temps d’avoir un effet sur l’équipe », a confié le champion du monde 1997 pour The Action Network, avant de poursuivre.

«Les résultats seront décevants»

« Les attentes des gens de l’extérieur et des fans seront mal placées. Les résultats seront décevants, non pas parce qu’ils seront mauvais, mais parce qu’ils ne correspondront pas à ce que les gens veulent et espèrent voir avec Newey. Il faut du temps », ajoute Jacques Villeneuve. Par conséquent, il faudra probablement attendre 2026 pour qu'Aston Martin déploie l'ensemble de ses nouvelles ressources.