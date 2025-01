F1 : Tensions avec Alonso, le coéquipier de Verstappen sort du silence

En décembre 2024, Sergio Pérez a été remercié par Red Bull. Le pilote mexicain se retrouve sans baquet et c'est Liam Lawson, le Néo-Zélandais, qui a pris sa place. Le nouveau coéquipier de Max Verstappen s'est déjà fait remarquer en Formule 1 après ses altercations avec Fernando Alonso et Sergio Pérez. Il s'en est d'ailleurs expliqué.

Âgé de 22 ans, le pilote néo-zélandais, Liam Lawson, ne s'est pas fait que des amis dans le paddock la saison dernière. Sa bataille avec Fernando Alonso n'a pas été apprécié par le double champion du monde qui lui avait fait savoir en qualifications. Puis, lors du Grand Prix du Mexique, Liam Lawson avait fait un doigt d'honneur à Sergio Pérez en pleine course, qui n'avait évidemment pas été du goût du pilote de Red Bull...

