«C’est terrible» : Daniel Riolo fait paniquer l'OM

Axel Cornic

C’est le branle-bas de combat à l’Olympique de Marseille, qui a enchaîné le week-end dernier une troisième défaite consécutive en Ligue 1 (3-1), face pourtant à un Stade de Reims qui ne gagnait plus depuis des mois. Désormais, la qualification pour la Ligue des Champions est en danger et Roberto De Zerbi a décidé de durcir le ton, ce qui ne semble pas vraiment bien se passer.

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi souhaite s’inscrire dans un projet de trois ans à l’OM. Pourtant, voilà que tout semble déjà partir dans tous les sens, alors que la première saison n’est même pas terminée. Les résultats sportifs sont en effet catastrophiques depuis quelques temps et la deuxième place s’est envolée, avec la troisième qui pourrait même échapper aux Marseillais, ce qui serait un véritable désastre.

Une fin de saison sous haute tension à l’OM

Pour piquer son groupe, De Zerbi a décidé de changer de méthode, avec une approche plus dure mais surtout plus conflictuelle, à en croire les dernières révélations. L’Équipe nous parle en effet d’une véritable fracture entre le coach italien et certains de ses joueurs, avec une sorte de mutinerie qui aurait eu lieu à l'OM en tout début de semaine. Le directeur sportif Mehdi Benatia a même dû intervenir pour essayer de calmer les choses.

« Tu ne peux pas expliquer de façon normale le fait de traverser une période aussi noire »

Dans l’After Foot de ce jeudi, Daniel Riolo a tiré un constat assez alarmant concernant la période actuelle de l’OM. « A priori même si t’as des trous, tu ne peux pas expliquer de façon normale le fait de traverser une période aussi noire. 4 défaites en 5 matchs, c’est un bilan terrible » a analysé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « Et c’est ça qui fait qu’ils sont entrés dans une deuxième période de crise. Je ne sais pas moi très honnêtement, j’ignore complètement si réagir de cette façon c’est juste ou pas ».