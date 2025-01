F1 - Verstappen : La sanction inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En parallèle de son activité de pilote de Formule 1, Max Verstappen s'est également distingué par une autre forme de pilotage. Le quadruple champion du monde est en effet engagé dans les courses virtuelles et s'implique beaucoup dans l'eSport. Le Néerlandais était ainsi aligné sur la course de Daytona, dans le cadre de l’IMSA Global Esports Championship. Et il n'a pas manqué de faire parler de lui dès les premiers tours de roue.

Depuis quelque temps, Max Verstappen a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière, en parallèle des courses de F1. Ainsi, le quadruple champion du monde a créé sa structure d'Esports, avec sa propre équipe : Verstappen.Com Racing. Durant la saison de F1, le pilote Red Bull avait fait parler de lui enchaînant par exemple un relai lors des 24H du Mans virtuel et un GP de F1. Il était d'ailleurs aligné ces derniers jours sur la la course de Daytona, dans le cadre de l’IMSA Global Esports Championship. Et dès le premier virage Max Verstappen a fait parler sa légendaire agressivité en piste. Parti troisième, le Néerlandais a percuté l’équipe Williams-BMW, leader du championnat. Reparti malgré les dommages, le pilote néerlandais a écopé d'une pénalité, à savoir un drive-through. Finalement 12e à l'arrivée de la course avec son coéquipier Gustavo Ariel qui avait pris le relai, Max Verstappen a reconnu son erreur.

Verstappen pénalisé en eSports !

« J’ai juste bloqué un peu les arrières et dans cette voiture, c’est très difficile de contrôler ça, donc j’ai juste fait un écart. Il y avait aussi l’autre voiture que je n’ai pas pu éviter, donc je n’ai pas eu de chance. C’est mon erreur », raconte-t-il dans des propos rapportés par F1 Only, avant d'en rajouter une couche.

«C’est mon erreur»

« Les deux voitures ont été endommagées, donc le premier relais a été assez difficile. Ensuite, nous avons boxé (rentrer aux stands), pour nous occuper de la voiture [elle était] presque entièrement réparée, donc le rythme était presque revenu. J’ai essayé de doubler un pilote de fond de piste, je pense une voiture GTD, et il n’a pas gardé sa ligne. Je pense qu’il voulait juste s’écarter de mon chemin, pour être honnête, un peu de mauvaise communication et j’ai eu de nouveau des dégâts dans les trois tours du relais », ajoute Max Verstappen.