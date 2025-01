F1 : Ferrari va déjà lâcher Lewis Hamilton ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A un peu plus d'un mois des premiers essais hivernaux, Ferrari se prépare à une saison indécise lors de laquelle elle part toutefois avec le statut de favori aux côtés de McLaren. Cependant, Frédéric Vasseur l'assure, si jamais la saison commence mal, la Scuderia pourrait rapidement lâcher 2025 afin de se concentrer sur 2026.

Dans un mois et demi, les essais hivernaux débuteront et permettront d'y voir un peu plus clair sur la hiérarchie qui sera difficile à anticiper. McLaren et Ferrari semblent être le mieux armés pour se disputer le titre. Cependant, alors que la révolution de 2026 approche à grands pas, plusieurs écuries pourraient rapidement abandonner 2025 pour se tourner vers la saison suivante. Frédéric Vasseur, patron de Ferrari, reconnaît que selon la tournure des évènement en début de saison, la Scuderia pourrait se tourner vers 2026, et ainsi saborder la première saison de Lewis Hamilton.

Ferrari envisage de lâcher 2025...

« Je pense qu’à partir du début de 2025, nous devrons partager notre temps et nos ressources entre les deux programmes. Inévitablement, les résultats de la première série de courses en 2025 détermineront la manière dont nous procéderons à partir de là. Si nous nous rendons compte que nous n’avons pas grand-chose à gagner ou à perdre cette saison, nous concentrerons rapidement tous nos efforts sur le projet 2026. Mais si nous nous battons pour le titre, nous devrons consacrer un nombre important d’heures par semaine au développement de la voiture 2025 », lâche le patron de la Scuderia dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

... Mercedes aussi !

Egalement interrogé sur cette possibilité, Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, semble avoir la même approche que Frédéric Vasseur. « Je pense que la plupart des équipes choisiront de transférer la majorité de leurs ressources vers les nouvelles voitures 2026 assez tôt, mais ce sera un va-et-vient pendant quelques mois. Je pense que tout se mettra en place comme il se doit lors des premières courses, mais je ne suis pas sûr que nous verrons beaucoup d’améliorations après l’été », confirme-t-il à son tour.