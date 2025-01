Cristiano Ronaldo - PSG : La réponse brutale d’Ibrahimovic

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cristiano Ronaldo a un avis bien tranché sur la Ligue 1. Selon la star d'Al-Nassr, le championnat saoudien est supérieur à la Ligue française. Une remarque qui a provoqué la colère de Zlatan Ibrahimovic. Ancien joueur du PSG et aujourd'hui responsable du Milan AC, la star suédoise a lâché une réponse sèche.

Cristiano Ronaldo n’a pas été tendre avec la Ligue 1. Surnommée « La Ligue des Talents », le championnat français peine à s’exporter et à intéresser les foules à l’étranger. Pour la star d’Al Nassr, le niveau de jeu n’est pas suffisant pour concurrencer la Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Serie A, mais aussi le championnat saoudien. En décembre dernier, Ronaldo déclarait ceci.

Un coup de maîtres en silhouette ! Le PSG pourrait frapper fort avec Kvaratskhelia et un gros mouvement pour Kolo Muani 🔥

➡️ https://t.co/dMEOyVVp1Y pic.twitter.com/HBgr4n0XHx — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

Ronaldo se paye la Ligue 1

« Je me fiche de ce que pensent les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir (…). En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis. C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une équipe compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui a le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris » a confié Ronaldo.

« Je ne perdrai même pas mon temps »

Joueur du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a été invité à répondre. « Il n'y a rien à répondre, on ne peut pas débattre de quelque chose quand il n'y a aucune preuve en faveur d'un camp. Le PSG est l'un des grands clubs d'Europe dans un très bon championnat. Peut-être que seules l'Espagne et l'Angleterre peuvent affirmer avec certitude qu'elles sont dans un championnat supérieur. Je ne peux même pas répondre à une suggestion selon laquelle le championnat saoudien est supérieur, je ne perdrai même pas mon temps. » a confié le dirigeant du Milan AC dans des propos rapportés par Goal. Du Ibrahimovic dans le texte.