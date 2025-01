Messi, Ronaldo, Salah… Un pari est tenté au PSG !

Alexis Brunet

Souvent au cours de la première partie de saison, Luis Enrique a demandé à Ousmane Dembélé d’évoluer en pointe, en position de faux numéro neuf. Un poste qui n’est pas forcément naturel pour le joueur du PSG, mais selon Pierre-Emerick Aubameyang, le Parisien a tout pour réussir dans ce rôle-là et il peut marquer dans n’importe quelle position, comme le font Ronaldo, Messi ou bien Salah par exemple.

Il est parfois très difficile de deviner à l’avance quelle composition d’équipe va aligner Luis Enrique. L’entraîneur du PSG aime bien brouiller les pistes, surprendre les observateurs et même ses propres joueurs parfois. Avec l’absence de Gonçalo Ramos en début de saison, l’Espagnol a par exemple souvent décidé d’aligner un faux numéro neuf à la pointe de l’attaque parisienne. Ainsi, Désiré Doué, Marco Asensio, Kang-in Lee ou bien Ousmane Dembélé ont tour à tour occupé cette fonction, avec plus ou moins de réussite.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

« Ousmane en est capable »

Ousmane Dembélé est peut-être le joueur qui a eu le plus de réussite à ce poste de faux numéro neuf, même s’il manque peut-être encore d’un peu d’efficacité. L’attaquant du PSG peut briller par sa vision de jeu dans cette position et il a même la faculté de marquer de nombreux buts, comme l’affirme Pierre-Emerick Aubameyang, interrogé par L’Équipe. « C'est normal, aujourd'hui, de demander à des joueurs offensifs d'être efficaces, peu importe qu'on joue dans l'axe ou sur les côtés. Plein de joueurs l'ont fait. On peut prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah... moi-même j'ai joué sur tous les fronts. Ousmane en est capable, il sait marquer, centrer... il sait tout faire. »

Gonçalo Ramos est de retour

Reste à voir si Luis Enrique décidera de nouveau de faire confiance à Ousmane Dembélé en position de faux numéro neuf, avec le retour de Gonçalo Ramos. Le Portugais est un vrai spécialiste du poste et il a déjà marqué quelques buts depuis son retour à la compétition. Toutefois, au PSG, il faut s’attendre à tout avec le technicien espagnol.