Benzema veut dégoûter Cristiano Ronaldo !

Jean de Teyssière

Pour sa deuxième saison en Arabie saoudite, Karim Benzema est bien parti pour remporter le championnat. Leader du classement devant Al-Hilal ou encore Al-Nassr, Al-Ittihad pourrait offrir à l’ancien attaquant du Real Madrid son premier titre hors d’Europe. D’ailleurs Benzema a dévoilé son ambition, qui est de gagner un titre. Ambition qui est également celle de Cristiano Ronaldo.

Cela fait deux ans que Cristiano Ronaldo a rejoint le club d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Pour le moment, il n’a remporté que la Coupe arabe des clubs champions en 2023. Mais l’international portugais a expliqué à de nombreuses reprises son désir de remporter le championnat saoudien. Mais il n’est pas le seul.

Asensio sur le départ ? 🔥 Une révélation qui pourrait changer la donne au PSG ! Ne ratez pas les dernières infos sur ce transfert explosif. https://t.co/yIhsmRnPSG — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Un championnat qui se renforce

Remporter le championnat saoudien est, si l’on en croit les dires de Cristiano Ronaldo et Neymar, plus compliqué que remporter la Ligue 1. Il faut dire que ces dernières années, de nombreuses stars ont franchi le pas pour rejoindre l’Arabie saoudite. L’an dernier, Al-Hilal avait été sacré champion d’Arabie saoudite et le suspens est à son comble pour le titre de 2025.

«J’ai pour objectif de remporter un titre»

Dans une interview accordée à Marca, Karim Benzema dévoile ses ambitions avec Al-Ittihad : « Je veux continuer à gagner. J'ai pour objectif de remporter un titre avec Al Ittihad. C'est compliqué parce que le niveau a beaucoup augmenté et que les équipes sont fortes, bien meilleures qu'avant. Nous allons travailler dur et continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent, car nous n'avons encore rien gagné. »