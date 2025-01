Zidane est privé de son rêve, il dévoile toute la vérité !

Thomas Bourseau

Deux ans après l'annonce de sa prolongation de contrat, Didier Deschamps a fait une tout autre annonce ces dernières heures : il mettra un terme à son aventure de sélectionneur entamée en 2012 à l'issue de son bail à l'été 2026. Noël Le Graët était l'instigateur de cette prolongation de contrat en 2023 et en a révélé les raisons qui l'ont poussé à briser le rêve de Zinedine Zidane.

En juin 2022, à l'occasion d'une interview avec L'Equipe pour son 50ème anniversaire, Zinedine Zidane ne dissimulait absolument pas son rêve bleu. Après avoir tout gagné en tant que joueur et entraîneur au Real Madrid, il confiait vouloir être à la tête de la sélection tricolore avec qui il s'était assis sur le toit du monde et de l'Europe en 1998 et en 2000. Cependant, Didier Deschamps était alors en poste et a été prolongé.

Le PSG prépare une riposte explosive après le départ de Mbappé ! Quel joueur pourrait rejoindre la capitale ? 🚀

➡️ https://t.co/5ggSjvEaH6 pic.twitter.com/3fyHtcQiws — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

«Je l'avais prolongé de quatre ans après le Qatar pour qu'il puisse faire une quatrième Coupe du monde»

En effet, arrivé en finale de la Coupe du monde au Qatar le 18 décembre 2022, Didier Deschamps était reconduit par Noël Le Graët, président de la Fédération française de football à l'époque, jusqu'à l'été 2026. De quoi reporter le rêve bleu de Zinedine Zidane. Les raisons de Le Graët étaient claires : offrir une quatrième Coupe du monde à Deschamps comme il l'a dévoilé à RMC Sport.

« C'était un peu prévu. Je l'avais prolongé de quatre ans après le Qatar pour qu'il puisse faire une quatrième Coupe du monde, ce qu'il méritait parce qu'il en a gagné une (en 2018) et a disputé une autre finale (en 2022) ».

«Je ne sais pas trop si ça l'intéresse vraiment»

« Ça paraît être une décision sage. Est-ce le bon moment ou non ? Je n'en sais rien. C'était plus ou moins prévu ». a poursuivi Noël Le Graët au sujet de l'annonce de Didier Deschamps de ne pas poursuivre à la tête des Bleus après le Mondial 2026. Concernant l'intérêt de Zinedine Zidane de reprnedre les rênes de la sélection, l'ex-président de la FFF ne s'est pas montré très loquace. « Je ne sais pas trop si ça l'intéresse vraiment, je n'ai pas eu de contact avec lui. Mais c'est le métier de ceux qui sont en place. »