Kylian Mbappé : La trahison envers Messi qui va faire parler

Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis des années et l'été dernier, il a fini par rejoindre le Real Madrid. L'attaquant français a marqué une génération entière par ses exploits et même s'il connaît des difficultés depuis le début de la saison, certains observateurs continuent de voir en lui un grand talent. Y compris en Argentine où Lionel Messi semble être le Dieu.

Depuis quelques mois, Kylian Mbappé connaît une baisse sur le terrain et sa cote de popularité a chuté. A 26 ans, l'attaquant du Real Madrid a encore beaucoup de temps pour revenir au niveau. Par le passé, il a déjà ébloui le monde entier comme lors de la dernière Coupe du monde où il a affronté Lionel Messi en finale. Pour Hugo Orlando Gatti, ancien international argentin, il est même considéré comme le meilleur joueur du monde devant la star de l'Inter Miami.

« Mbappé est le meilleur du monde »

Ancien gardien de but qui a passé sa carrière en Argentine entre les années 1960 et les années 1980, Hugo Orlando Gatti a fait une sortie très étonnante pour le journal La Nacion. « Messi n’est pas le meilleur du monde. Pour moi, c’est Mbappé. Avez-vous vu la finale de la Coupe du Monde 2022 ? C’était Mbappé contre l’Argentine. C’est une star, il est vivant et il a le visage de Pelé » déclare-t-il.

Messi trop neutre ?

Malgré son immense talent, Lionel Messi ne fait donc pas l'unanimité même auprès de ses compatriotes en Argentine. « Actuellement, il n’est pas très bon, mais le Real Madrid est le plus grand test au monde. Diego Maradona avait une attirance, une adoration. Messi ne transmet pas ça. J’aime le joueur qui provoque, comme Cristiano Ronaldo, comme Maradona… Messi ne le fait pas » regrette Hugo Orlando Gatti. L'ancien gardien aux 18 sélections avec l'Albiceleste a un avis très tranché concernant celui qui continue de briller à 37 ans en MLS.