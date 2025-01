«Ce sera dur», cette figure de l’OM se lâche sur son départ

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM a enregistré un gros retour. Après avoir évolué trois saisons par le passé à Marseille, Fabrizio Ravanelli est revenu au sein du club phocéen pour y occuper la fonction de conseiller institutionnel et sportif. L’ancien attaquant semble très attaché à son ancienne équipe et il a d’ailleurs affirmé qu’il sera très compliqué pour lui de quitter l’OM.

De 1997 à 2000, Fabrizio Ravanelli a fait vibrer le Vélodrome. En trois saisons à l’OM, l’Italien aura eu le temps d’inscrire 31 buts et de devenir un joueur très apprécié par les supporters marseillais. Finalement, les chemins du club phocéen et de son ancien attaquant se sont croisés de nouveau l’été dernier plus de vingt ans après.

« Je n’ai jamais oublié l’OM »

À l’été 2024, Fabrizio Ravanelli est revenu à l’OM et il en est devenu le conseiller institutionnel et sportif. Dans une interview accordée à Free Foot, l’Italien s’est exprimé sur son lien qui l’unit au club phocéen. Visiblement, l’ancien attaquant semble très content d’être de retour. « Je suis très honoré d’être ici, j’ai passé des moments magnifiques comme joueur, et ensuite je suis toujours resté supporter de l’OM. Je n’ai jamais oublié l’OM même quand j’étais ailleurs. Mon fils est né ici. Aujourd’hui, je suis dirigeant et c’est une fierté. On m’a accueilli avec un grand cœur. (…) Je suis très, très bien à Marseille. J’aime toutes les personnes ici au club. »

« Le jour où je devrais quitter l’OM… »

Même s’il n’est là que depuis pas longtemps, Fabrizio Ravanelli devra bien quitter l’OM un jour. L’Italien espère que cela sera le plus tard possible, car cela sera vraiment dur. « Le jour où je devrais quitter l’OM, le plus tard possible je l’espère, ce sera dur. En parlant là avec vous, c’est une émotion très forte. Certaines fois, je n’arrive même pas à trouver les mots pour dire l’émotion que je suis en train de vivre en ce moment. J'ai des difficultés aujourd'hui pour parler avec vous... C'est ça l'émotion de Marseille. »