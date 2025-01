Zidane avec Mbappé à Paris, c'était possible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 26 juillet dernier se tenait à Paris la traditionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour l'occasion, de grands noms du sport français et mondial avaient été conviés par Tony Estanguet. Ça avait notamment été le cas de Zinedine Zidane, qui avait alors participé au relais de la flamme olympique. Et voilà qu'on aurait également pu voir Kylian Mbappé imiter le champion du monde 98.

Après 7 ans, Kylian Mbappé a décidé en cet été 2024 de quitter le PSG. Arrivé au terme de son contrat, le Français s'est envolé pour le Real Madrid. Mais voilà qu'à peine partie, le joueur de 26 ans aurait pu faire son grand retour dans la capitale française. En effet, Mbappé s'était fixé pour priorité de participer aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. C'était cependant sans compter sur le Real Madrid, qui s'est opposé à ce que son nouveau joueur évolue avec le groupe de Thierry Henry.

La saga Mbappé continue ! Une surprise pourrait bien tout changer dans son avenir. 🔍

➡️ https://t.co/6F0q7rxpgX pic.twitter.com/OLa2fqwgnX — le10sport (@le10sport) December 25, 2024

« J'avais aussi pensé à Mbappé »

Retenu par le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a donc pas pu jouer les Jeux Olympiques. Et par la même occasion, cela a plombé aussi sa présence lors de la cérémonie d'ouverture alors que Tony Estanguet avait pourtant pensé à l'ex-joueur du PSG. Le patron des JO 2024 expliquait en effet pour Le Parisien : « J'avais aussi pensé à Mbappé. Il était intéressé, mais ça dépendait de sa participation ou non aux Jeux, car il fallait que ça ait du sens ».

« Il m'a tout de suite dit oui »

Kylian Mbappé aurait donc pu être de la partie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, comme ça a été le cas de Zinedine Zidane. Lui en revanche n'a pas hésité et a immédiatement dit oui comme l'a raconté Tony Estanguet : « La première fois que j'ai croisé Zidane, c'était à Roland-Garros, un peu plus d'un an avant les Jeux. Je lui ai expliqué que j'avais envie de le mettre à l'honneur durant les Jeux, tellement France 98 avait apporté au sport français ! Il m'a tout de suite dit oui, mais il n'a su que très tardivement ce qu'il ferait ».