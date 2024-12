Kylian Mbappé : Le transfert à 200M€ qui a échappé au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a donc fait ses valises. Un coup dur sportif pour le club de la capitale, mais aussi économique. En effet, en partant libre, le Français n’aura donc fait entrer aucune liquidité dans les caisses parisiennes. Cela aurait toutefois pu se passer différemment puisqu’il y a trois ans, en 2021, le PSG aurait pu vendre Mbappé pour 200M€.

Pensant avoir un accord avec Kylian Mbappé, le PSG aurait pu quelque peu s’y retrouver financièrement dans l’histoire. Mais le Français réclame aujourd’hui 55M€ et il n’a pas hésité à amener cette affaire devant différentes juridictions pour avoir gain de cause. Au final, le PSG pourrait donc ne rien gagner du départ de Mbappé. En effet, arrivé au terme de son contrat en cet été 2024, le capitaine de l’équipe de France est parti librement pour le Real Madrid, qui n’aura donc pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert.

« Il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021 »

Le PSG se retrouve donc aujourd’hui les mains vides suite au départ de Kylian Mbappé. Mais l’histoire aurait pu être différente si le club de la capitale avait écouté Leonardo, son ancien directeur sportif. En effet, pour Le Figaro, le Brésilien avait raconté avoir été contrat la prolongation de Mbappé en 2022 et qu’il aurait même souhaité le vendre un an plus tôt : « J'ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu'il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu'un an de contrat. (…) Comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c'est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s'est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Cela peut mettre du temps, mais tu te relèves toujours. J'étais joueur, mais jamais un élément ne peut être plus important qu'un club ».

« Vous leur donnez 200 millions, et ils ne vendent pas »

Et si le PSG avait vendu Kylian Mbappé à l’été 2021, ça aurait pu être le jackpot pour le club de la capitale. En effet, à l’époque, le Real Madrid était prêt à miser gros sur le Français. Florentino Pérez, président merengue, avait alors parlé d’une offre de 200M€ pour Mbappé : « Nous devons remplir nos contrats et nous essayons de faire venir de bons joueurs et les meilleurs joueurs. Mais vous devez être en mesure de les payer. Maintenant, vous leur donnez 200 millions, et ils ne vendent pas ».