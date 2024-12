Officiel - Mbappé : C'est la fin du calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu une période compliquée pour ses premiers mois en Espagne. Mais depuis quelques matchs, l’ancienne gloire du PSG semble avoir retrouvé de la confiance, et cela se ressent dans ses prestations. Comme un symbole pour la fin de son calvaire, le Français de 26 ans a été élu joueur du mois au sein de la « Casa Blanca ».

Après des prestations ratées notamment face à Liverpool en Ligue des Champions (27 novembre dernier), Kylian Mbappé semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière au Real Madrid. Buteur lors de ses quatre dernière apparitions sous les couleurs madrilènes, le Français de 26 ans s’est totalement adapté aux consignes de Carlo Ancelotti, qui s’en félicite. « La période d'adaptation est terminée. Il a montré une bonne version de lui-même. Il peut encore s'améliorer, mais il s'est bien comporté lors des derniers matches. Il est heureux d'être ici. Je pense donc que cette période, dont il avait évidemment besoin parce que tout le monde en a besoin, est terminée », confiait ainsi le tacticien italien après la performance de Mbappé face au Séville FC (4-2, le 22 décembre).

« Je me suis amélioré au cours des derniers matches »

« Nous apprenons à mieux nous connaître », admettait de son côté Kylian Mbappé. Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. »

Mbappé élu joueur du mois de décembre au Real Madrid

Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé a été récompensé concernant sa bonne forme actuelle. En effet, pour la deuxième fois depuis son arrivée au Real Madrid, le numéro 9 a été élu joueur du mois chez les Merengue. Meilleur madrilène en décembre, Mbappé l’avait également été en septembre, et succède à Jude Bellingham.