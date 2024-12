Ballon d’or : L’invité surprise qui va dégoûter Mbappé !

Thomas Bourseau

En Angleterre, Mohamed Salah marche sur l’eau. L’Égyptien empile les buts et multiplie les passes décisives pour Liverpool, faisant de lui un élément incontournable de la formation d’Arne Slot. Si bien qu’on évoque déjà son nom comme prétendant du prochain Ballon d’or, rêve absolu de Kylian Mbappé qui tentera de le remporter au Real Madrid…

Il manque deux trophées majeurs à Kylian Mbappé, un sur le plan collectif et l’autre en mode individuel. Depuis ses débuts en professionnels à l’AS Monaco, le champion du monde 2018 est toujours parvenu à participer à la Ligue des champions sans jamais la remporter malgré sa présence en finale en 2020 perdue contre le Bayern Munich (1-0). Pour ce qui est du Ballon d’or, Mbappé s’est hissé à la troisième place en 2023, mais ne l’a jamais soulevé, comme la C1.

Mohamed Salah survole les débats en Angleterre et menace Mbappé pour le Ballon d’or

Le Real Madrid a toujours su placer ses stars sur le podium du Ballon d’or et elles ont même raflé le Graal comme l’attestent Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Karim Benzema. De plus, c’est le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions avec 15 victoires. Kylian Mbappé est donc au bon endroit pour remplir ses objectifs comme il l’a affirmé à Mouloud Achour en interview pour Clique X début décembre. Cependant, de l’autre côté de la Manche, Mohamed Salah se déchaîne depuis le début de la saison. En 18 journées de Premier League, l’attaquant égyptien a contribué à 30 buts de Liverpool et a trouvé à 20 reprises le chemin des filets toutes compétitions confondues avec les Reds, rien que ça.

«La seule chose qui me préoccupe, c'est que je veux que Liverpool remporte le championnat»

Auteur d’un but et de deux passes décisives dimanche soir sur la pelouse de West Ham (5-0), Mohamed Salah a été invité à s’exprimer en zone mixte sur un éventuel intérêt pour le Ballon d’or 2025 au vu de la tournure prise par sa saison. Ce n’est pas vraiment un sujet d’actualité dans son esprit.

« Est-ce que je pense au Ballon d'or ? La seule chose qui me préoccupe, c'est que je veux que Liverpool remporte le championnat et que j'en fasse partie. C'est la seule chose sur laquelle je me concentre depuis le début de la saison, alors je ferai de mon mieux pour aider l'équipe à remporter un trophée. Nous sommes dans la bonne direction, mais il y a bien sûr d'autres équipes qui essaient de nous rattraper et ce sont de très bonnes équipes. Nous devons donc rester concentrés, humbles et travailler dur, et repartir de l'avant ».