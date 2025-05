Ousmane Dembélé : Le PSG annule tout, c'est inattendu !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et Arsenal à l'Emirates Stadium, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Touché à l'arrière de la cuisse, le numéro 10 de Luis Enrique a manqué les vingt dernières minutes de la rencontre de ce mardi soir. Alors qu'Ousmane Dembélé devait passer des examens ce mercredi, le PSG aurait finalement décidé de tout annuler.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG est opposé à Arsenal. Au match aller, le club emmené par Luis Enrique avait rendez-vous avec son adversaire anglais à l'Emirates Stadium. Et le PSG a réussi à l'emporter par le plus petit des scores à l'extérieur (0-1). Toutefois, l'écurie rouge et bleu a perdu Ousmane Dembélé en cours de match.

Le PSG a annulé les examens de Dembélé

Victime d'une gêne à l'arrière de la cuisse pendant Arsenal-PSG, Ousmane Dembélé a quitté la pelouse de l'Emirates Stadium à la 70ème minute de jeu. Touché à l'ischio-jambier, le numéro 10 parisien est incertain pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, prévue ce mercredi au Parc des Princes.

PSG : Dembélé va se tester ce jeudi après-midi

Ce jeudi matin, L'Equipe a donné des nouvelles d'Ousmane Dembélé. A en croire le média français, l'attaquant de 27 ans devait passer des examens ce mercredi. Toutefois, à en croire des sources médicales, le PSG aurait tout annulé, préférant attendre et avancer en suivant les sensations d'Ousmane Dembélé dans les prochains jours. Au repos depuis la victoire contre Arsenal, les joueurs de Luis Enrique vont reprendre l'entrainement ce jeudi à 17 heures. Lors de cette séance, Ousmane Dembélé va se tester, et si la douleur n'a pas totalement disparu, il devrait réaliser des examens.