Le nouveau milliardaire qui vient faire trembler le PSG !

Il y a quelques semaines maintenant, le rachat du Paris FC par la famille Arnault et le groupe Red Bull était officialisé. Le début d’un nouveau projet ambitieux qui pourrait à terme inquiéter le PSG. Le club de la capitale pourrait donc avoir un rival à Paris et voilà qu’un nouveau milliardaire pourrait apporter un peu plus de concurrence dans la région parisienne.

Contrairement aux grandes villes européennes, Paris n’a pour le moment qu’un seul club au plus haut niveau : le PSG. Un constat qui pourrait prochainement changer suite au rachat du Paris FC par la famille Arnault et le groupe Red Bull. En course pour monter en Ligue 1, le PFC pourrait à terme venir faire de l’ombre au club détenu par le Qatar grâce à la fortune de ses nouveaux propriétaires. Et d’ici quelques années, cela pourrait également être le cas du Créteil de Xavier Niel.

« Je n'oublie pas d'où je viens. »

Patron de Free, Xavier Niel débarque dans le monde du football, étant en passe de devenir actionnaire majoritaire de Créteil, aujourd’hui en National 2. Un rachat à propos duquel le milliardaire a confié, rapporté par L’Equipe : « J'ai grandi ici et j'en suis fier. Je n'oublie pas d'où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c'est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu'elle m'a donné. Kaaris a mis la lumière sur Sevran, moi, je veux mettre la lumière sur Créteil ».

Le projet de Xavier Niel pour Créteil

Dans son projet pour Créteil, Xavier Niel aurait différentes priorités : « Investir dans l'avenir, avec la création et le développement d'un centre de formation ; professionnaliser le club, en renforçant ses moyens et en s'alliant à davantage de partenaires ; faire rayonner Créteil, en attirant un public plus large au stade et en modernisant l'image du club ». A voir maintenant comment ce projet va se développer et qui pourrait donc à terme devenir un concurrent du PSG dans la région parisienne.