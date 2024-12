PSG - Real Madrid : Les coulisses compliquées du transfert de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les chemins de Kylian Mbappé et du Real Madrid étaient appelés à se croiser un jour ou l'autre, il aura donc fallu attendre cet été 2024 pour que ça s'officialise. Après 7 ans au PSG, l'international français s'est engagé librement avec les Merengue. Un transfert sur lequel est revenu Fabrizio Romano, dévoilant notamment quelques complications en coulisses.

Déjà tout proche de rejoindre libre le Real Madrid en 2022, Kylian Mbappé a estimé qu'en 2024, le moment était enfin venu. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG et alors qu'il avait une année supplémentaire en option, le Français n'a pas voulu prolonger, n'ayant alors aucun bâton dans les roues pour s'engager avec les Merengue. Aujourd'hui âgé de 26 ans, Mbappé a ainsi réalisé son rêve d'enfance : jouer pour le Real Madrid.

« Le transfert le plus spécial »

Voilà un transfert qui aura donc marqué l'année 2024, celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Un feuilleton sur lequel Fabrizio Romano était pleinement investi et ce depuis plusieurs années. Pour Men In Blazers, le journaliste italien a ainsi raconté : « Pour moi, le transfert le plus spécial a été celui de Kylian Mbappé. Je l’ai attendu depuis des années. J’ai travaillé sur chaque détail, sur chaque petite partie de l’histoire. Et finalement, voir Mbappé au Real Madrid est quelque chose que l’on attendait vraiment ».

« Ça a été très compliqué à cause du timing »

Par ailleurs, Fabrizio Romano a également raconté comment la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid s'est compliquée pour une histoire de timing. Il a alors fait savoir : « Ça a été très compliqué à cause du timing. Le timing était difficile car le Real Madrid a été jusqu’en finale de la Ligue des Champions, le PSG jusqu’en demi-finale contre le Borussia Dortmund. Au début de l’histoire, il était très probable d’avoir une finale PSG-Real Madrid et il aurait fallu gérer cette situation pour le transfert de Mbappé. Mais le PSG a été éliminé et la dernière partie a été plus facile. Mais le timing pour la communication de ce transfert a été très compliqué. Toutes les sources étaient très nerveuses. J’ai essayé de respecter tout le monde qui était impliqué dans l’histoire. Donc ce transfert de Mbappé a été vraiment fou ».