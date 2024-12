Mercato : Un joueur du PSG va rejoindre Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma, actuellement en pleine réflexion sur son avenir avec le PSG, voit son contrat arriver à terme en 2026. Alors qu’un retour en Italie semble peu probable en cas de départ, Manchester City et le Real Madrid émergent comme de possibles destinations pour le portier italien de 25 ans.

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’écrit aujourd’hui en pointillé. Alors que les discussions avec le PSG étaient en cours pour une prolongation, Enzo Raiola a récemment indiqué que le portier était désormais en réflexion. « Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens, confiait l’agent de l’Italien. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. » Dans l’éventualité d’un départ du PSG dans les prochains mois ou bien au terme de son contrat, où pourrait bien atterrir Donnarumma ? La presse italienne s’est penchée sur la question.

Un retour en Italie improbable

« Un éventuel retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. On verra dans les années à venir », déclarait Enzo Raiola. Selon la Gazzetta dello Sport, il est cependant difficile d’imaginer Donnarumma en Italie. Un retour à l'AC Milan est exclu compte tenu de la colère des supporters à l’égard de leur ancien joueur. De son côté, l’Inter compte sur Yann Sommer jusqu’en 2026 et prévoit ensuite de miser sur Josep Martinez, recruté pour 13.5M€ l’été dernier. De leur côté, la Juventus et le Napoli n’auraient tout simplement pas les moyens de s’aligner sur les émoluments de Gianluigi Donnarumma, qui seraient de 11M€ nets par an.

Manchester City ou le Real Madrid pour Donnarumma ?

La solution pourrait alors venir de l’étranger pour Gianluigi Donnarumma en cas de départ du PSG. La Gazzetta dello Sport explique qu’une signature à Manchester City ou au Real Madrid serait le plus probable, les contrats d’Ederson et Thibaut Courtois prenant fin à l’été 2026, au même moment que le bail de l’Italien. Ce dernier pourrait alors suivre les traces de Kylian Mbappé en rejoignant libre le Real Madrid…